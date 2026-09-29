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Una carta y un homenaje al legado de mi padre

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Cartas de los lectores y Carlos J. Murcia
29 de septiembre de 2026 – 10:13 a. m.
Carlos Murcia Cadena, periodista político de El Espectador
Carlos Murcia Cadena, periodista político de El Espectador. / Archivo de El Espectador
Foto: Archivo de El Espectador

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Por estos días escribocada año a la sección Cartas de los Lectores de El Espectador, periódico en el que mi padre, Carlos Murcia Cadena, desarrolló gran parte de su vida periodística y en el que, con honestidad, ética y rigor, desempeñó su labor como editor político.

En esta ocasión quiero contarles que, en homenaje a su memoria, publiqué el libro Periodismo con memoria: entrevistas y reflexiones sobre la transformación del oficio. En esta obra recojo una serie de reflexiones sobre la evolución del periodismo frente a la llegada de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, así como los retos que enfrenta la profesión en la actualidad.

El libro puede adquirirse escribiendo al correo murciavargas.01@gmail.com y también está disponible en plataformas como Autores Editores y Amazon.

Desde que mi padre partió, el 25 de septiembre de 2007, siempre tuve el propósito de mantener vivo su legado periodístico. Hoy ese propósito se materializa en este libro, con el que espero acercar a los estudiantes de Comunicación Social a la forma en que se ejercía el periodismo de antes y a los desafíos que plantea el ejercicio de la profesión en el presente.

Es, además, una invitación a los periodistas jóvenes para que aprovechen las oportunidades que brindan la tecnología y la inteligencia artificial, sin renunciar a los principios fundamentales del oficio: la reportería, la ética, la transparencia y el olfato periodístico. Del mismo modo, es un llamado a los comunicadores con mayor experiencia para que transmitan esos valores a las nuevas generaciones.

Con este libro, que hoy tengo el honor de presentar a los lectores, espero contribuir a que se conozca aún más la historia, la evolución y los desafíos del periodismo colombiano, con la convicción de que nuestra profesión seguirá siendo indispensable para la democracia.

Como siempre, seguimos adelante inspirados en tus enseñanzas, preservando y difundiendo tu legado periodístico, con el firme propósito de llevarlo a las universidades y a las nuevas generaciones de periodistas.

Carlos J . Murcia. Bogotá.

Envíe sus cartas a lector@elespectador.com

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