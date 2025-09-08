Sección de El Espectador dedicada a la red social X llega a su fin

Resume e infórmame rápido

Hasta la semana pasada, la edición impresa de El Espectador incluía la sección “La semana en X”, un ejercicio en el que escogíamos trinos que reflejaran puntos de vista diversos. Era una manera de recoger, de forma breve, parte de la conversación pública en esa red social. Sin embargo, hemos decidido cerrar ese capítulo.

La decisión no obedece a un desprecio por quienes participan allí, sino a una reflexión sobre lo que significa para un periódico abrir espacios de debate y cuáles son los escenarios que realmente los nutren. Con el paso del tiempo y, sobre todo, luego de que el magnate Elon Musk comprara la entonces llamada Twitter, sentimos que X dejó de ser un lugar que aporte con claridad a esa tarea. En una lectura que consideramos equivocada de la libertad de expresión, Musk eliminó filtros que esa red tenía para evitar desinformación, incitaciones a la violencia y discursos del odio. Aunque no negamos que allí persisten voces valiosas y ponderadas, la dinámica general está marcada por la agresión, la descalificación, el señalamiento y la fiscalización excesiva de las ideas ajenas. Encontrar intervenciones constructivas se parece, cada vez más, a excavar en un terreno saturado de ruido.

A esto se suma que el trabajo de curaduría semanal terminó siendo poco sostenible para el equipo. La exposición constante a discusiones cargadas de hostilidad afecta la salud mental de quienes editamos y, al final, no se justifica si el producto no está contribuyendo de manera sustancial al debate público.

También nos hemos preguntado por la relevancia real de X en la conversación nacional. A veces los periodistas caemos en la trampa de asumir que lo que circula allí refleja los intereses del país entero, cuando en realidad responde más a las dinámicas de su propia comunidad de usuarios. Esa confusión, creemos, distorsiona la agenda pública.

Por estas razones, preferimos dar un paso al costado. Este periódico seguirá publicando sus contenidos en X y en otras redes sociales, y se mantendrá comprometido con ofrecer espacios plurales para la opinión, pero buscamos que estén en sintonía con el propósito de construir un diálogo más sereno, informado y productivo.

Invitamos, en ese sentido, a seguir encontrando en estas páginas un lugar donde la argumentación supere al grito y donde las diferencias se tramiten con respeto. La invitación para quienes nos leen a enciar propuestas de cartas (en las que pueden, incluso, criticar el contenido de este periódico), columnas de opinión y antieditoriales (donde pueden refutar nuestros editoriales) se mantiene abierta. Allí queremos poner la energía que antes destinábamos a “La semana en X”.

Equipo de Opinión,

Juan Carlos Rincón Escalante

José David Escobar Franco

Santiago Bohórquez Garrott

