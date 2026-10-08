¿Y si la apuesta no es contra la máquina sino contra nosotros?

Tengo que decir que estoy de acuerdo con el editorial del pasado 20 de septiembre sobre los riesgos de la IA, y debo reconocer que es la primera vez, durante las constantes discusiones sobre el tema, que encuentro un argumento tan sensato. Sin embargo, creo que el asunto va más allá y requiere una visión más amplia del panorama, particularmente desde esta misma premisa: la amenaza no es la IA sino la intervención humana —o su falta—, porque, si el humano es falible, ninguna regulación podrá eliminar por completo la posibilidad de un error. El verdadero problema viene con lo que ese pequeño fallo pueda desencadenar. La mejor forma…

Tengo que decir que estoy de acuerdo con el editorial del pasado 20 de septiembre sobre los riesgos de la IA, y debo reconocer que es la primera vez, durante las constantes discusiones sobre el tema, que encuentro un argumento tan sensato. Sin embargo, creo que el asunto va más allá y requiere una visión más amplia del panorama, particularmente desde esta misma premisa: la amenaza no es la IA sino la intervención humana —o su falta—, porque, si el humano es falible, ninguna regulación podrá eliminar por completo la posibilidad de un error. El verdadero problema viene con lo que ese pequeño fallo pueda desencadenar. La mejor forma de comprenderlo es usando el “atraco de Pascal”, la paradoja de que una probabilidad extremadamente pequeña pueda adquirir una importancia desproporcionada cuando la consecuencia es enorme. Basta una serie de eventos que por un descuido insignificante desencadene esa pesadilla que nos horroriza.

La pregunta, entonces, es inevitable: aunque esta tecnología traiga enormes beneficios y un único error pueda ocasionar ese temido “apocalipsis” del que ya no haya vuelta atrás, ¿vale la pena correr el riesgo? Porque acabada la humanidad, no hay humano que la restaure. Y es curioso que una de las razones por las que tanto nos fascina este tipo de tecnologías sea porque somos conscientes de que erramos y esta nos ofrece la ilusión de no hacerlo. No habrá regulación alguna que reduzca a cero el riesgo humano y evite la calamidad que podría significar. De hecho, en la misma edición, Héctor Abad expuso haberle preguntado a Claude sobre el riesgo de la IA, y la máquina no respondió con certeza. Quizá deberíamos escuchar esa incertidumbre. Siendo el humano el catalizador del peligro, deberíamos cuestionarnos sobre quienes están a cargo de desarrollar y promover estas tecnologías, ¿qué ocurre cuando la posibilidad de quedar inscrito en la historia se convierte en un incentivo para asumir riesgos que otros tendrán que pagar?

Todo esto sumado al hecho de que no son simplemente proyectos científicos altruistas. Hay inversiones ingentes, y la competencia entre empresas involucradas y, principalmente, potencias mundiales, que, como ha demostrado la historia, sobrepasan toda regulación. La trampa de Tucídides introduce un obstáculo más: incluso si un actor quisiera detenerse para reducir el riesgo, ¿qué debería hacer si teme que los demás no lo hagan? Así, la competencia puede terminar empujándonos a acelerar aquello que querríamos controlar. Parece contradictorio, pero ese mismo problema hace que no haya razón que incentive la regulación.

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El asunto no está en preguntarnos si es la IA o la humanidad la que nos dé fin; tal vez deberíamos preguntarnos si nosotros estamos dispuestos a apostarnos para averiguarlo.

Néstor Escobar

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