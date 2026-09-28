¿Y sobre la educación superior…?

Con el cambio de gobierno, la cascada de acontecimientos inesperados por parte de la naturaleza y la continuidad de la dinámica terrorista de los consabidos grupos criminales de profesión, muchos aspectos de la convulsionada vida colombiana han quedado en un segundo plano como la salud y la educación, en particular la educación superior. De lo que he logrado leer sobre esto último, muy pocas reflexiones y propuestas he encontrado, lo cual no significa necesariamente que no existan. Sería bueno que se divulguen más.

Esta preocupación me surge a partir del novelón protagonizado por Juliana Guerrero, quien intentó llegar a un viceministerio cubierta con una colcha de trampas. Además, respaldada por el presidente de la república anterior, quien sin ningún pudor jamás tomó medidas que significaran una equivocación humana por parte de él al seleccionarla y, aún en medio de tanta irregularidad, la empoderó. Gracias a la divina Providencia la justicia hizo presencia.

Qué desilusión para la juventud universitaria colombiana distribuida a lo largo de las instituciones públicas y privadas, la inmensa mayoría con grandes sacrificios y luchando todos los días por sacar un título profesional que les permita abrirse a un camino laboral. Los mismos estudiantes de la institución universitaria donde supuestamente estudió la famosa Juliana, y que se sienten afectados por el actuar vergonzante de este personaje, son personas que encontraron en dicha entidad una oportunidad para mejorar sus vidas y han estudiado como dios manda.

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De allí la importancia de la formación humanística en la que deben centrarse las universidades para que el fenómeno Juliana Guerrero no se reproduzca. Por eso valoramos el esfuerzo del profesor Manuel Martínez Riascos, quien fuera docente de la Universidad de Nariño y dedicó buena parte de su vida académica a la investigación sobre esta área del conocimiento plasmada en su libro La Formación Humanística en la Educación Superior. No puede perderse de vista esta perspectiva para el futuro del país.

Ana María Córdoba Barahona, Pasto

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