El Fútbol Profesional Colombiano es una Liga de 100 % mediocridad

"La dirigencia del fútbol colombiano funciona como una élite acomodada que administra un negocio": Andrés Felipe Fonseca Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Fútbol Profesional Colombiano (FPC) ha entrado en una decadencia evidente, llevando a que su actual liga, BetPlay Dimayor, se haya convertido en el reflejo más claro de la mediocridad estructural. Esta crisis no solo nace de la mala dirigencia que gobierna la liga, también se extiende a nivel de clubes, generando una desconexión de los hinchas con sus clubes que se refleja en una notoria baja en la asistencia de los hinchas a los estadios. A esto se suma un bajo nivel de profesionalismo en los arbitrajes, tanto en la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol como, incluso, entre los árbitros certificados por la FIFA que actúan en el FPC, lo que agrava aún más la percepción, el desorden y mediocridad.

La dirigencia del fútbol colombiano funciona como una élite acomodada que administra un negocio privado sin importar el desastre deportivo que deja atrás. La Dimayor opera sin transparencia, sin autocrítica y sin un proyecto serio de modernización. Mientras otras ligas de Sudamérica crecen, invierten o buscan mejorar el espectáculo del fútbol, en Colombia se conforman con torneos improvisados y calendarios mal estructurados para jugar fechas suspendidas o para un torneo internacional. Estas decisiones afectan a los clubes e irrumpen reglas impuestas por la FIFA, que establece un mínimo de 72 horas de descanso entre partidos para jugadores de la misma confederación.

A esto se suma uno de los aspectos más indignantes: los premios económicos. El campeón de la Liga BetPlay recibe cifras que son prácticamente una burla para un torneo que pretende llamarse profesional. El último campeón de la liga fue Independiente Santa Fe recibiendo un premio económico de $ 250.000 dólares, menos de lo que cuesta, por ejemplo, el jugador del Envigado, Bayron Garcés, de 32 años de edad: € 250.000 euros ¿Cómo espera el FPC que los clubes inviertan, se modernicen o exijan a sus jugadores si el sistema no premia absolutamente en nada? La liga no incentiva, no impulsa y no motiva: simplemente mantiene a todos en un nivel bajo, los equipos realmente ya no generan esa muestra de crecimiento con los jugadores y fichajes de mayor calidad.

El descenso por promedio es otra pieza clave de esta mediocridad institucionalizada. Este sistema antideportivo protege a los equipos grandes, les permite seguir en la primera división con campañas desastrosas y deja equipos recién ascendidos con una desventaja deportiva en la tabla de descenso obligados a hacer campañas que un equipo grande debe lograr para entrar a los cuadrangulares, ejemplo: el equipo Unión Magdalena, ascendido el 14 de diciembre de 2024, se encuentra de último de la tabla de descenso con 32 puntos, siendo superado por el segundo descendido el próximo año Envigado con una diferencia de 68 puntos, en Colombia no se desciende por rendimiento actual, sino por cálculos que premian la continuidad a la mediocridad. Con un descenso directo, muchos clubes no se permitirían repetir campañas vergonzosas. Pero el FPC prefiere un modelo mediocre e injusto.

A nivel internacional, el panorama es igual de deprimente. Colombia pasó de competir por la Conmebol Libertadores y Sudamericana a convertirse en un participante que rara vez pasa a unos octavos de final. Hace más de seis años un equipo colombiano no hace presencia en una semifinal de un torneo internacional; Independiente Santa Fe, hace siete años en la Conmebol Sudamericana, y Atlético Nacional, cuando quedó campeón en 2016 de la Libertadores. La falta de mentalidad ganadora, de inversión y de exigencia interna convierte a los equipos colombianos en clubes inofensivos fuera del país.