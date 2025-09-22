El Quijote y Óscar Restrepo

"Un poeta" se estrenó el pasad0 19 de mayo en el Festival Internacional de Cine de Cannes. Foto: Ocúltimo & Medio de Contención Producciones

La influencia de Don Quijote de la Mancha en la literatura es incuestionable; autores clásicos como Borges y Kafka lo han tomado como referente en sus obras. Esta intertextualidad no solo la encontramos en otras obras literarias, sino también en el cine. En este sentido, relacionaremos El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha (1605) con la película Un poeta (2025). Al establecer esta relación, no pretendemos argumentar que la película esté inspirada en el Quijote; más bien, se trata de un ejercicio comparativo que permite establecer vasos comunicantes entre la obra de Cervantes y la película de Simón Mesa, lo que refuerza el carácter universal que tiene la historia del Quijote.

La comedia es un elemento transversal en ambas obras, que sirve para parodiar las historias de caballería o la imagen del poeta maldito. Luego de que un grupo de mercaderes no confesara la belleza de Dulcinea, el Quijote decide atacarlos furiosamente, pero Rocinante se tropieza y “fue rodando su amo una buena pieza por el campo” (Quijote, I, 4). Lo cómico de esta escena no reside únicamente en la caída del Quijote, sino también en la transformación de la realidad, pues, donde hay mercaderes, él ve caballeros. Esta comicidad la percibimos en Un poeta, cuando Óscar Restrepo, bajo los efectos del alcohol, discute con otro personaje —que parece estar preparándose para consumir cannabis— sobre la relevancia de José Asunción Silva. Este momento resulta cómico porque el personaje ni siquiera sabe quién es el poeta bogotano, y Óscar le grita como si estuviese debatiendo con un crítico literario. Asimismo, vemos la caracterización de un poeta maldito: el flâneur —Óscar vaga por la ciudad de noche— y la exaltación de los sentidos por medio de sustancias como el alcohol.

La obsesión por la literatura influye en la forma como ambos personajes perciben la realidad. Por un lado, producto de la lectura excesiva de libros de caballería, el Quijote ve gigantes, mientras que Sancho ve molinos de viento. Por otro lado, Óscar, obsesionado con la poesía, se percibe a sí mismo como un poeta; en cambio, su hermana lo ve como un desempleado. Si bien la idealización del Quijote está más marcada, evidenciamos que la percepción de la realidad de ambos personajes contrasta con la mirada realista de Sancho y de la hermana de Óscar. Además, los efectos de la literatura se evidencian en el lenguaje de los personajes: el Quijote habla un castellano arcaico y, en varias escenas, Óscar habla como si estuviese recitando un poema.

En el fracaso hallamos un elemento que une y, al mismo tiempo, separa a los dos. Aunque el Quijote en repetidas ocasiones fracasa en sus luchas, hay una sensación de victoria cuando los personajes adoptan su realidad caballeresca. La escena de los mercaderes también sirve como ejemplo en este caso: a pesar de que el Quijote pierde vergonzosamente, los mercaderes siguen el juego de caballeros. Esta dualidad derrota/victoria la identificamos, por una parte, en el fracaso de Óscar en la poesía y en el intento de convertir a Yurlady en una joven poeta, y, por otra, en la reconciliación con su hija. Sin embargo, la reacción de los personajes frente al fracaso difiere: el caballero andante niega el fracaso con arrogancia, echándole la culpa ya sea a Rocinante o a Frestón; por el contrario, Óscar es consciente de sus fracasos, lo que se evidencia en su profunda tristeza.