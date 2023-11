Epicuro y la amistad: despidiendo a Chandler en “Friends”

El próximo 28 de noviembre se cumple un mes del fallecimiento del actor Matthew Langford Perry, reconocido por su papel de Chandler en la famosa serie Friends. Su repentina partida ha dejado una huella significativa en aquellas personas que crecieron viendo a estos seis amigos enfrentarse a situaciones trascendentales de la vida con un matiz divertido y fuerte sentido de la amistad.

Friends, además de ser considerada como la mejor serie de la historia según una encuesta de The Hollywood Reporter en 2019, pone de manifiesto la definición y el sentido de la amistad según Epicuro de Samos. El filósofo griego consideraba la amistad como el mayor bien para la felicidad de toda la vida. Epicuro consideraba que la amistad auténtica es fundamental para una vida plena y feliz, basada en la confianza recíproca, la lealtad y la búsqueda de la ataraxia.

Cada una de las situaciones que Rachel Green (Jennifer Aniston), Monica Geller (Courteney Cox), Ross Geller (David Schwimmer), Phoebe Buffay (Lisa Kudrow), Joey Tribbiani (Matt LeBlanc) y el citado Chandler enfrentaban en su vida diaria en un apartamento en Manhattan parecía terrible en un primer momento. Sin embargo, en el transcurso del episodio podíamos identificar cómo desde la fraternidad y la empatía los problemas individuales se convertían en colectivos y luego se resolvían. Cada capítulo era una búsqueda conjunta de lo que Epicuro llamaba la ataraxia, que se puede definir como la tranquilidad del alma y la ausencia de perturbaciones. En repetidas ocasiones veíamos cómo estos amigos se preocupaban tanto por el bienestar del otro, que dejaban de lado su interés personal y se convertían en un apoyo emocional esencial en momentos cruciales.

El sentido de comunidad es otro de los aspectos característicos de la amistad verdadera según Epicuro y la serie lo tenía claro, ya que capítulo tras capítulo ellos estaban el uno para el otro, como dice su soundtrack: “I’ll be there for you”.

Durante 10 temporadas conocimos a Chandler Bing, un ejecutivo de publicidad con un sentido del humor particularmente sarcástico, quien termina estableciendo una relación romántica con Monica. Vivimos con Chandler sus triunfos y derrotas a través de un televisor. Fuimos leales a su personaje, así como él fue leal a sus compañeros. Conocimos sus temores, intereses y objetivos, y la partida del artista que lo representaba es, sin duda, la partida de un gran amigo.

Según Epicuro, la verdadera amistad se basa en la reciprocidad y la confianza mutua. Creía que los amigos auténticos deben compartir valores, intereses y objetivos comunes. Además, sostuvo que la amistad verdadera no se basa en el interés personal, sino en el bienestar del otro y en la búsqueda conjunta de la ataraxia.

Epicuro también destacó que los amigos verdaderos deben ser leales y estar presentes en momentos tanto de alegría como de tristeza. Creía que la amistad profunda contribuye significativamente a la vida placentera y a la consecución de la felicidad, ya que proporciona un apoyo emocional y un sentido de comunidad.

El mayor bien que nos proporciona la sabiduría para la felicidad de toda la vida es la amistad. El conocimiento nos hace confiar en que nada terrible es eterno ni duradero, y la amistad, aunque nos ofrece cierta seguridad, siempre hay que considerarla dentro de los mismos límites.