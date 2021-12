Estar mal también está bien

Uno de los términos comúnmente utilizados por la población general como sinónimo de psicólogo o de psiquiatra es “loquero”. ¿Y a quiénes brindan atención los loqueros? Es obvio, se diría, a los “locos”. ¿Y en dónde terminan los locos? En el manicomio.

Podría parecer jocoso, pero ese es el panorama dibujado a lo largo de los años a través de las fuentes que alimentan nuestra cultura, como son el cine, la literatura, la tradición oral, la religión y el tiempo, entre otros. La esfera mental entró en el baúl del tabú y, a pesar de los avances al respecto, no ha sido posible extraerla de allí por completo. Es un tema del que se supone conocer, pero el cual está realmente rodeado de mitos y desinformación. Un tema subestimado, del que se huye y que se evade como si de un fantasma se tratara, cuando lo ciertamente espeluznante es la tendencia de nuestra sociedad a normalizar un sinnúmero de condiciones, siendo normal entonces, por ejemplo, padecer diabetes o hipertensión, pero con la posibilidad de traer prejuicios consigo el padecer algún trastorno de tipo mental.

Tenemos miedo a lo desconocido, hemos separado el cuerpo de la mente, a tal grado que esta puede tomar como opción expresarse a través del cuerpo, a través de esas enfermedades que sí son socialmente aceptadas, con el único fin de no reprimirse más. Tal vez, al dar una mirada hacia el interior, sea posible percatarse de que la dinámica familiar puede no ser la mejor, que se forma parte de relaciones y amistades tóxicas, que el negro que hoy tiñe la vida fue alguna vez color rosa, que no debería ser parte de la cotidianidad llorar cada noche sobre la almohada, que todas esas conductas que normalizamos y todo el contexto que nos rodea influye en nuestro ser.

Es curioso, además, que las redes sociales se acerquen con gran frecuencia a desmitificar la falsa información que circula en términos de salud mental, información que en muchos casos se crea y se sostiene a través de las mismas redes. Sin embargo, entre infografías y memes acerca de la serotonina, algún cambio positivo se promueve, con mensajes claros que van desde expresiones como “está bien no estar bien”, “está bien buscar ayuda y hablar con alguien”, “está bien hablar sobre el suicidio”, “las enfermedades mentales sí existen y van más allá de la depresión y la ansiedad”, hasta palabras que abarcan signos de alarma o banderas rojas, líneas de atención, pautas de primeros auxilios psicológicos y técnicas de relajación, entre otros. Mensajes que pretenden remplazar la desinformación y que, adicional a su empleo en redes sociales, deberían tomar lugar también en las comunidades, las instituciones educativas y los hogares.

Finalmente, es de recordar que no se está completamente solo, que siempre quedará una voz amiga, una voz guía, que siempre es posible colorear el horizonte y dejar atrás los tonos grises. Así como en otras ocasiones puede ser uno esa voz, esas palabras, esa escucha activa que el otro necesita.

Si bien no es la única, no está de más dejar plasmada la Línea Amiga Saludable (604 444 4448) de la Alcaldía de Medellín, que ofrece acompañamiento psicológico de manera gratuita a los habitantes de la ciudad y está disponible en caso de ser requerida.