Hombres, las mujeres también queremos solo sexo

¿Cómo te explico que el 99 % de las veces que hay sexo en las primeras citas es porque la mujer quiere que pase? Y si finalmente termina sucediendo, es porque básicamente muchas veces solo queremos sexo, así, sin ningún subtítulo. Esto es una traducción…

Ahora que tengo su atención, vengo a quitarles un mito: ese de que a las mujeres nos tienen que pintar pajaritos en el aire para llevarnos a la cama. Y es que no vengo a presentar una tesis ni un estudio de caso, sino una conversación real que estamos teniendo las mujeres sobre el exceso de esfuerzos de ciertos hombres por mentir para conseguir algo que las mujeres también queremos.

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¿Cómo te explico que el 99 % de las veces que hay sexo en las primeras citas es porque la mujer quiere que pase? Y si finalmente termina sucediendo, es porque básicamente muchas veces solo queremos sexo, así, sin ningún subtítulo. Esto es una traducción real.

Pero ¿sabes qué? La conversación se nos está enredando bastante cuando cada vez aparecen más hombres que se quedaron en el discurso de “le tengo que endulzar el oído para…”, al punto de inventar otra vida, otras personalidades y, lo más peye, resulta uno hasta siendo la otra (parece chiste, pero es anécdota).

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Muchachos, es que una cosa es mentir, pero otra muy diferente es que se desdibujen y terminen siendo un montón de personajes para lograr algo que nosotras ya decidimos hacer, no por sus cuentos, sino por decisión.

Si llegaron hasta acá, pueden pensar que todo esto es caspa y, cómo no, si su manera de hacer las cosas “les ha funcionado”. Pero ¿se habían puesto a pensar que, cuando obtienen lo que quieren, no es por lo que dicen ni por cómo lo dicen, ni mucho menos por lo que prometen, sino porque en realidad la mujer quiere que pase? Y eso es tan simple y tan sencillo como suena.

Pero venga, hagamos las paces, porque esto no es un juicio, sino una necesidad de aclaración que busca el género femenino con un único fin: que ya no haya más casi algos que terminen como enemigos. #BastaYa

Les propongo

No soy psicóloga, pero sé cositas. Entonces se me viene a la cabeza una palabra preciosa: decisión.

La otra vez una amiga me decía: “HP, es que, si me dice que es casado, ya yo miro si me meto con él o no, pero ¿cómo niega a una esposa? Yo también he sido moza, pero por decisión mía”.

Después me dijo otra amiga: “Nos comimos y yo estuve bien con eso, pero el man siguió súper insistente, al punto de que me dijo que fuéramos exclusivos. Me presentó a la familia, me presentó a los amigos… Tres Doritos después, descubrí que tenía novia. ¿Qué o quién le hizo pensar a ese pendejo que yo no quería solo sexo? ¿Para qué me enredó, si finalmente la que terminó decidiendo si me lo comía o no fui yo?”.

Y aquí me podría quedar…, pero esos son solo un par de ejemplos para mostrar cómo la palabra decisión es una declaración femenina: dos mujeres que solo querían sexo, pero terminaron metidas, sin querer queriendo, en ese temido triángulo amoroso. ¿Qué necesidad?

Así las cosas, y lejos de que esto parezca un permiso para la infidelidad (de ese tema hablamos después), te recomiendo que primero le bajes dos rayitas a ese nivel de superioridad moral: no niegues a tu familia ni a tu novia, no finjas tu personalidad, no ocultes tus intenciones, no prometas exclusividad, no calcules. Pues, como ves, no quedan dudas, pero tampoco pruebas, de que las mujeres también decidimos tener solo sexo sin querer ir al altar.