La burla de existir

Tocamos, sentimos, visualizamos el mundo exterior e interior, dando un sentido a todo. Sin embargo, sabemos que el sentido lo otorgarnos si algo tiene existencia, ¿pero tiene sentido la existencia? Un problema fundamental moderno es la pérdida de sentido profundo de existencia de los seres humanos. Filósofos y psiquiatras como Carl Jung lo vaticinaban en sus escritos al hablarnos de la carencia del alma para el sentido de la vida, dependiente de la conservación amistosa con el inconsciente. ¿Será solo esto? O incluso Nietzsche, cuando dijo: “Dios esta muerto”, sabiendo que los seres humanos somos los responsables de matarlo: somos nosotros mismos los que nos hemos quitado el sentido de vivir.

Sí, hemos dado al punto. Amamos buscar respuesta a la existencia para saber que somos una burla más. Desde que la ciencia ha intentado descubrir cómo el ser humano está en pie firme sobre la tierra, sus teorías no han dejado más que dudas sin resolver. Sabemos que el tiempo del ser humano en el tiempo prolongado de vida sobre el espacio es una insignificancia. Podríamos decir que es una tontería. En este momento, todo el Sistema Solar se puede venir abajo y destrozarnos, hacernos polvo de estrellas, y el espacio seguirá existiendo sin perder nada valioso por millones de años. ¿Pero y Dios? ¿Dónde está el ser llamado Dios? ¿Y la religión? ¿Por qué nos haría eso? Durante millones de años las religiones controlaron los comportamientos y las decisiones morales sobre qué es y cómo Dios nos salvará, cómo el ser nos protegerá de no perder una sabiduría sobre la vida. Asimismo, cómo comportarse como un ser humano honorable con el propósito de tener una existencia plena. Sin embargo, el teísta moderno abre un poco su mentalidad, pero sigue esclavo. No solo los teístas, los agnósticos y ateístas siguen siendo esclavos de la muerte. Nadie nos salvará de la nada, la nada es lo que prima.

El nihilismo es una rama filosófica de la nada que puede conservar una supremacía espiritual al que lo aplica. Me pregunto yo: ¿qué pasará con los cristianos y todas las religiones si la sociedad llega a tal punto de decirle un NO rotundo a Dios? Si la religión tiene como base un dios, contrario al nihilismo en que nada tiene sentido, por la falta de carencia de sentido, ¿cómo podría seguir vivo un teísta si descubre que su base no es más que una ilusión? Se mataría. Es más razonable que la carencia de sentido sea el sentido de la existencia. El sentido de la vida es no tener sentido. El hecho de no tener sentido da libertad, la libertad del enigma genera un sentido individual existencial, que sí genera sentido de existencia subjetiva y personal, pero no colectiva radical. ¿Acaso el nihilista estaría más preparado cuando Dios ya sea el NO? ¿O Dios nos salvará sabiendo que no hay salvación de la nada? ¿El cielo nos espera después de la muerte o acaso le tenemos mucho miedo a la nada para crear ilusiones? ¿Acaso tememos no ser nada en el espacio? ¿Acaso la insignificancia nos acecha, ¿Nos creemos muy importantes? Pero si el mismo universo nos dice que no somos significantes, ¿no será Dios una salvación de ilusión por miedo a aceptar las señales del universo? Lo dejo a sus criterio.