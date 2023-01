La generación Z se ha ganado un lugar en la mesa de negociaciones

Tras una asidua participación en sucesivas conferencias internacionales sobre el clima y la biodiversidad, pero también sobre temas tan transversales como específicos, la generación Z se ha ganado su sitio en la mesa de negociaciones. Hemos ayudado a dar forma a los movimientos sociales que han configurado nuestro clima político actual y contribuido al éxito del Año de la Juventud a escala europea. Nuestro creciente poder político está motivado por una perspectiva de futuro única, ya que nos preguntamos una simple máxima: ¿qué nos depara el futuro?

Con demasiada frecuencia, como jóvenes, se nos subestima por nuestra edad, pero en realidad muchos de nosotros ya tenemos años de experiencia: nuestra juventud y edad no son un detrimento, sino una ventaja que ofrece nuestra perspectiva como miembros de la generación que vivirá mañana en el futuro que crearán las políticas de hoy. Ganar unas elecciones puede ser un accidente. Dos, una anomalía. A fortiori, para solidificar un electorado en la década de 2020, hay que darse cuenta de la necesidad del apoyo de una alianza construida entre la generación Z y los millennials para ganar elecciones en nuestra era actual. No se gana con trucos de TikTok: para convencer a los jóvenes, ¡hay que ser riguroso y sin ambigüedades!

Pero tan importante como el compromiso de esta “Gen Z” para conquistar el poder político es igualmente crucial que los jóvenes estén representados en los órganos decisorios, temáticos o mundiales. Somos capaces de organizar y defender una visión fuerte y positiva con nuestros compañeros porque entendemos y aplicamos métodos para llegar a los jóvenes votantes. Sabemos dónde podemos actuar y cómo saber qué mensaje será más eficaz. Del mismo modo, es crucial que sean los jóvenes y los defensores de la política de educación popular quienes lleguen a este electorado. La actitud deferente de los jóvenes ante los asuntos públicos no surge de la nada, sólo espera una consideración justa y su posterior elevación.

¿Involucrar a los jóvenes mediante mesas redondas y actos? Por qué no. Pero hay una clara diferencia entre ser visto como un grupo que necesita participar y ser tratado como un verdadero socio en el proceso de elaboración de políticas y gobernanza. Ya es hora de que dejemos de limitarnos a la divulgación digital o de que se nos considere sólo como amplificadores de votantes: ¿quieren los partidos políticos movilizar a los jóvenes o a los jóvenes?

Por ejemplo, el método estadounidense en este punto no está exento de críticas, más bien al contrario, pero tiene el mérito de poner de relieve el hecho de que los jóvenes también pueden ser estrategas: por eso nuestra generación debe estar representada en todas las salas donde se toman las decisiones. Nos conciernen tanto como a las demás partes interesadas en un eje intergeneracional. Nosotros también sabemos jugar al billar a tres bandas.

Cuando me invitaron a participar en la ceremonia de clausura del Año Europeo de la Juventud a principios de diciembre de 2022, intercambié opiniones con el presidente del Parlamento Europeo. Estamos totalmente de acuerdo en que no debemos esperar ni pedir permiso para liderar y actuar: lo que no espera es el cambio climático, la desigualdad social, las amenazas al Estado de derecho en Europa y en otros lugares. Cuando nuestra generación está motivada por esta perspectiva única de futuro, somos inflexibles en la búsqueda de la justicia y de los propios ideales democráticos: avanzaremos juntos, nos organizaremos y no dudaremos en trabajar sin descanso para protegerla.

* Presidente de Generación Maastricht - FJDE (Federación de Jóvenes Decisores Europeos) y embajador de la UE para el Pacto por el Clima.