Hace poco me buscó una persona cercana que suele pedirme consejo en temas laborales, porque llevo años dirigiendo áreas de gestión humana. Estaba indignada por lo que vivía su pareja: la empresa donde trabaja lo liquidará en diciembre porque cambiará de razón social. Su contrato dice salario mínimo,…

Todos tenemos una verdad, construida con lo que hemos vivido: estudios, trabajo, familia, golpes y aciertos. El problema es que, sin darnos cuenta, la convertimos en la medida de todo. Y cuando alguien decide algo contrario a nuestras ideas, la empatía que tanto predicamos se queda corta: ya no queremos entender, queremos convencer.

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Hace poco me buscó una persona cercana que suele pedirme consejo en temas laborales, porque llevo años dirigiendo áreas de gestión humana. Estaba indignada por lo que vivía su pareja: la empresa donde trabaja lo liquidará en diciembre porque cambiará de razón social. Su contrato dice salario mínimo, aunque le pagan conceptos adicionales con cuentas de cobro que superan los tres salarios mínimos.

Tenía razón en indignarse. Un cambio de razón social no obliga a liquidar a nadie: la sustitución patronal existe precisamente para proteger la continuidad del contrato, y liquidar para recontratar con otro nombre no borra las reclamaciones futuras. Pagar parte del salario con cuentas de cobro golpea la seguridad social y las prestaciones del trabajador. En Colombia prima la realidad sobre las formas. Ese caso se puede defender y probablemente ganar.

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Pero el afectado le había dicho a su pareja, de forma tajante: “Ya lo hablé, le di mi palabra a mi empleador y así lo vamos a hacer”.

Mi respuesta fue directa: tú no puedes decidir por él. Aunque ambos veamos la injusticia, es su nombre, su contrato y su decisión; quien debería estar buscando una salida es él. Tampoco te corresponde juzgarlo. Si actúa de buena fe, caben dos caminos: que le respondan como espera, o que se equivoque y aprenda. El tiempo dirá cuál le tocó.

Muchos dirán que ante la injusticia hay que pelear, y tienen razón. Duele más cuando quien la sufre la acepta por miedo, por pena o por razones que solo él conoce. A quienes estamos acostumbrados a levantar la voz, eso nos frustra.

Pero estos años en gestión humana me han enseñado algo que no está en ningún código laboral: la asertividad no es solo ponerse en el lugar del otro, también es no apropiarse de su proceso. Cada quien avanza a la velocidad que puede en el camino que le correspondió.

Ahí entra la autorregulación emocional. Que algo vaya contra tus principios no lo convierte en tuyo, y lo que no puedes controlar no merece tu energía, tu sueño ni tu paz. El mundo está lleno de injusticias y nadie es un superhéroe de historieta ni un santo que concede milagros. Escuchamos, aconsejamos y ayudamos a quien se deja ayudar, sin hacernos daño en el intento.

Eso también es profesionalismo: decidir con claridad y objetividad exige cuidarse a uno mismo. De cada situación debe quedar una experiencia, no un trauma.

Porque ser empático es ponerse en el lugar del otro, no quedarse con su lugar.