Para responder esta pregunta, tenemos que tocar cifras sobre financiación y oportunidades, pero también un punto de vista subjetivo, como las condiciones que…

Como estudiante e investigador de una carrera científica, mi futuro siempre lo imaginé fuera del país, hasta que hace poco un pensamiento invadió mi mente: ¿por qué ir a contribuir al desarrollo de otra patria en lugar de ayudar a desarrollar la mía? Resulta que esta visión de salir del país para hacer una carrera científica no solo me pertenece a mí, sino también a una gran cantidad de estudiantes afines a la ciencia. Y es aquí donde surge la pregunta: ¿por qué nos vamos?

Para responder esta pregunta, tenemos que tocar cifras sobre financiación y oportunidades, pero también un punto de vista subjetivo, como las condiciones que vemos en los egresados que deciden quedarse, que la mayoría de las veces resultan desalentadoras.

Al revisar las cifras de financiación, notamos que en investigación y desarrollo (I+D) Colombia destina solo aproximadamente el 0,21 % del PIB. Si lo comparamos con países de un tamaño económico similar, como Malasia, queda claro que allí direccionan casi cinco veces más inversión que en Colombia, específicamente un 1,01 %; y aquí no entramos a hacer comparaciones injustas con potencias mundiales: basta con ver economías del mismo tamaño que la nuestra para darse cuenta de que la ciencia tal vez no es una prioridad.

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Podríamos atribuir esta baja inversión a un supuesto desinterés, pero solo en 2025, en uno de los mayores eventos científicos del país, como el XXVIII Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación de RedCOLSI, se presentaron más de 4.000 proyectos de investigación. Paradójicamente, dicho evento tuvo poco cubrimiento por parte de los medios nacionales, por no decir que no hubo ninguno. Esto hace difícil sostener que el problema sea simplemente de interés.

Cuando vemos cifras de migración, encontramos que 1.370 profesores e investigadores colombianos trabajaban en instituciones de educación superior e investigación de Estados Unidos en 2023; también se identificó que 15.800 colombianos se matricularon en programas de posgrado en ese país durante los cinco años previos. Y si queremos datos de movilidad científica alrededor del mundo, hallamos un estudio publicado en 2025 en el Journal of Development Economics que reconstruyó, a partir de hojas de vida, programas de becas y bases de datos de publicaciones, la trayectoria de 19.158 científicos colombianos entre 1990 y 2021.

A este fenómeno yo le pondría el nombre de "retención tardía de talento nacional", pues en él vemos cómo incluso estudiantes deciden terminar su formación profesional fuera del país y cómo el talento científico decide ejercer en instituciones extranjeras. Y aquí entra una pregunta: ¿la migración se debe a la falta de oportunidades o a la baja visibilización que le damos al país en esta área?

Cuando el Estado decide brindar apoyo al talento nacional, estas ayudas resultan insuficientes. En 2026 se lanzó la convocatoria 975, "Becas para el Cambio", a la cual aplicaron 25.000 personas frente a los 670 cupos disponibles; es decir, esta convocatoria solo cubría al 3 % de los aplicantes. La propia resolución que abrió la convocatoria revela la fragilidad del programa: solo se contaba con disponibilidad de recursos para 2026 por $ 99.261’000.000 COP, y el resto del financiamiento dependería de vigencias futuras entre 2027 y 2029; es decir, ni siquiera el presupuesto para los pocos cupos ofrecidos está completamente asegurado.

Frenar esta migración de talento es una tarea para el desarrollo del país que debe enfrentar el gobierno entrante. A la ministra Claudia Benavides le corresponde no solo anunciar, sino trazar una ruta clara y medible para revertir la reducción presupuestal de su propio ministerio y multiplicar las oportunidades, para que la pregunta que titula esta columna no se tenga que repetir.