Empezaré este artículo con una sencilla pregunta: ¿usted se subiría a un avión si le dicen que “en cualquier momento puede fallar”? Seguramente su respuesta, así como la mía, sería no. Nadie va a poner en riesgo su vida por viajar en un “aparato” en el cual podría llegar a morir, o quizá no, pero sin certeza alguna tendría mi ansiedad al máximo.

En los últimos meses el número de siniestros viales donde se ven involucrados vehículos de carga pesada que pierden sus frenos ha venido en aumento, y hasta algunas personas ya lo consideran normal por la frecuencia con que ocurren (aunque no debe ser considerado así, porque se han perdido vidas en ellos).

Uno de los más impactantes fue el que ocurrió en la vía que comunica la ciudad de Bogotá con Girardot, donde la concesionaria Vía 40 Express tiene operaciones. Allí, un conductor, quien lamentablemente falleció, perdió los frenos de su vehículo y se volcó tras intentar dar una curva a muy alta velocidad.

Y otro más reciente, que ocurrió en la vía que de Girón conduce al aeropuerto internacional Palonegro, donde el conductor de un “carro niñera” se quedó sin frenos en su vehículo, lo que hizo que perdiera el control y ocasionara un siniestro en que una persona perdió la vida.

Lo más increíble no es el número de siniestros viales, sino los comentarios permisivos ante estos hechos, como: “Un accidente le puede pasar a cualquier persona”, “Hasta a los carros nuevos les fallan los frenos”, e incluso: “Son fallas que suelen pasar, no hay culpa de nadie, son cosas del destino” (sí, son comentarios extraídos textualmente de redes sociales). Pero lo más irónico es que cuando un avión tiene fallas en el aire y se publica en las redes la noticia, estas mismas personas culpan a las aerolíneas por su negligencia y piden a gobiernos y empresarios tomar medidas para evitar muertes por estos hechos. Entonces, ¿qué hace que una falla sea diferente en un vehículo terrestre a un vehículo aéreo? ¿Por qué, aunque mueren menos personas en accidentes aéreos, se les da más importancia a estos que a los ocurridos en las vías terrestres?

Ahora, este no es el único tema a discutir, también está el ejercicio de control a los Centros de Diagnóstico Automotriz (CDA). Escuché alguna vez el relato de alguien que trabaja en uno de estos centros y decía: “Una vez no pasé un camión de esos porque estaba mal mecánicamente, y el conductor antes se pone bravo”. No es raro encontrar casos en los que a un vehículo que no pasa la revisión se le hace un “ajuste” en el taller de la esquina, para que este pase la revisión, y luego vuelve al mismo taller para que lo dejen como estaba.

Estamos en un país donde es válido el refrán: “Hecha la ley, hecha la trampa”, donde al vivo se le premia y al “bobo” se le castiga, donde se perdona la ocurrencia de un siniestro porque “un accidente le puede pasar a cualquiera”, y mientras tanto vemos cómo la cifra de siniestros viales sigue en aumento. Pareciera que las autoridades tampoco pueden hacer algo, porque hacerlo implicaría “una persecución al pueblo trabajador”. Es momento de replantearse la forma de pensar, de dejar de ser permisivos y de preguntarse al salir a la calle si usted se subiría a ese vehículo si le dicen que “en cualquier momento puede fallar”.