Bogotá amanecía violeta cuando los equipos del VIII Censo de Habitantes de Calle cerraron su conteo: 10.478 personas duermen a la intemperie, un 10 % más que en 2017, después de levantar 11.260 encuestas en 19 localidades. Ya no se trata solo de Los Mártires o Santa Fe; la calle se extiende por distintos…

Este análisis se escribe en un 19 de agosto, Día Internacional de las Luchas de las Personas en Situación de Calle, una efeméride que nos recuerda que la herida que recorre Colombia es también un grito global por la dignidad que exige, hoy más que nunca, dejar de ser invisibles y revictimizados en los márgenes de la sociedad.

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Sin techo: lo que susurra el censo actualizado de Bogotá sobre los habitantes de calle

Bogotá amanecía violeta cuando los equipos del VIII Censo de Habitantes de Calle cerraron su conteo: 10.478 personas duermen a la intemperie, un 10 % más que en 2017, después de levantar 11.260 encuestas en 19 localidades. Ya no se trata solo de Los Mártires o Santa Fe; la calle se extiende por distintos territorios de la ciudad, incluso allí donde jamás imaginamos colchones sobre cartón.

A nivel nacional, el Ministerio de Salud calcula 33.375 personas en situación de calle entre 2021 y 2024: el 0,06 % del país, pero un 100 % de nuestro déficit de cuidado.

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Para dimensionar la cifra: esos 10.478 rostros llenarían de cabo a rabo el estadio Metropolitano de Techo, con sus 10.000 plazas, y todavía quedaría gente de pie. O, visto de otro modo, equivalen a la población completa de Frontino, Antioquia. Y el propio operativo deja una pregunta incómoda: ¿cuántos estadios seguirán invisibles?

El censo trae destellos, pero también sombras. Por primera vez, cada encuestador llevó una tableta y un GPS; se ubicaron cambuches y se preguntó por la familia, el consumo y los proyectos de vida. Con ese mapa, la Alcaldía promete ampliar la inversión y abrir centros donde la oferta no sea solo cama y sopa, sino también educación flexible y apoyo para conseguir trabajo (digno, ¡esperamos!).

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Pero la política pública sigue teniendo grietas. La Ley 1641 ordenó una política nacional y un plan decenal, mientras en muchos territorios la atención continúa fragmentada. No sorprende entonces que tantas personas rechacen los albergues: trámites eternos, regaños y ninguna salida real.

Ante el vacío institucional, los barrios se organizan: vecinas que cocinan ollas comunitarias, colectivos que llevan duchas portátiles y “noches de palabra” para tramitar documentos. La mejor política quizá nazca allí donde quienes comparten la calle y quienes se niegan a dejar de mirarse a los ojos construyen respuestas.

Pero hay un dato que inquieta: el cuestionario tuvo 42 preguntas y no incorporó una dimensión específica sobre la condición de víctima del conflicto armado. En un país atravesado por el desplazamiento y la violencia, esta ausencia puede romper puentes con la reparación y la atención integral.

¿Y si somos más de 10.478?

El censo fue voluntario, móvil y rápido: en pocos días de aplicación, ya son tres razones para pensar que la intemperie puede ser aún mayor. Por eso necesitamos algo más que cifras: un sistema de cuidado que articule Nación y municipios; programas que midan salidas hacia el estudio, el trabajo y la familia, no solo platos servidos; salud mental como puerta de entrada; datos abiertos que permitan comprender mejor el fenómeno; y, sobre todo, participación de quienes viven la calle y de sus vecindarios en el diseño, ejecución y control de las políticas.

Las políticas públicas no nacen perfectas: se afinan con ciudadanía alerta. La calle es síntoma, no accidente. Si queremos una ciudad donde nadie duerma bajo la lluvia, la cura empieza por despertar el sentido colectivo del abrigo y exigir que los números cuenten toda la verdad de la situación de calle en nuestra querida y herida Colombia.

Maria Luiza Adoryan Machado es psicóloga, activista por los derechos humanos de las poblaciones en situación de calle y doctora en psicología por la Universidad Católica de Colombia.