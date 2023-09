¿Son necesarios los celos en una relación? Esta pregunta ha calado profundamente en mí, muy seguramente en ustedes también, pero casi nadie ha querido hablar al respecto. Sin duda es porque hablamos de una de las emociones más complejas y controvertidas que existen. Podemos ver cómo a lo largo de la historia las diferentes corrientes del pensamiento han hecho uso de este sentimiento para enriquecer la psicología, la filosofía y la literatura, entre otros. Comúnmente a los celos se les trata como una afección negativa, capaz de enceguecer a las personas y corromper todo lo construido. Incluso yo, al pensar en mi primera experiencia de celos, reconozco una especie de sometimiento de la razón ante la emoción. Es decir que sintiendo celos puedo hacer actos y maquinar cosas que nunca en mi sano juicio haría.

Sin embargo, he dejado esas cuestiones atrás. Un día reflexioné sobre la naturaleza de dicha afección y busqué sinceramente lo que creaba esa herida en mí. Caí en la cuenta de que culturalmente se me había incrustado muy en el fondo de mi alma dicha afección. Ya lo decía Salomón en el Cantar de los cantares: “Inflexibles como el sepulcro son los celos. ¡Candentes brasas son, candente fuego!”. Me quemaba pensar que la alegría, la felicidad o el coqueteo de la persona amada me lastimaban. Entonces llegaba el enojo y el sentimiento de que perdía algo de mi posesión. Algo me era arrebatado. Cuando hablaba con mi amada ella trataba de tranquilizarme, pero sus palabras solo acrecentaban el resentimiento de dicha afección. Al hablar con otros hombres ellos me decían que se sentían igual y que maldecían sentir los celos. Por ello caí en la cuenta de que culturalmente todos tenemos incrustada muy en el fondo esa afección.

Todos, sin excepción, habían sentido celos alguna vez en sus relaciones. Nadie podía negarlo y los que lo intentaban caían ante su propia mentira. Largo tiempo después de haber terminado esa primera relación me propuse no sentir celos nunca más. Lo que ocurrió fue que no pude relacionarme con ninguna otra mujer. Eso es sencillo de explicar. A menudo, cuando estamos en una relación, especialmente una relación de pareja, tendemos a fundirnos con el otro, perdiendo parte de nuestra identidad individual. En esta fusión se diluyen las fronteras entre el yo y el otro. Por ello es que me quemaban las buenas experiencias que sentía mi amada.

Es natural que en una relación queramos compartir y estar cerca de nuestra pareja. Esa cercanía es la que nos lleva a una dependencia emocional. Creemos que ambos somos uno y que por lo tanto solo podemos sentir emociones el uno por el otro. La sospecha, la envidia y el miedo a que nuestra pareja sienta lo mismo por otro es porque no podemos separar su yo del nuestro. No tenemos una separación de la unidad psíquica. Es decir, no reconocemos que, a pesar de estar unidos emocionalmente con nuestra pareja, seguimos siendo seres individuales con pensamientos, emociones y experiencias propias.

Es esencial entender que la separación psíquica en una relación no significa distanciarse emocionalmente, sino reconocernos como seres que tienen sus propias vidas, intereses y necesidades. Cada uno, al tener su propio encuentro con las cosas y el mundo, experimenta diferentes emociones. Por ello los celos son una vuelta a mi propio yo. ¡Qué frustrante es esto! Qué fácil es decirlo y que duro es hacerlo. Sobre todo, porque esto es lo que al final volvería necesarios los celos en una relación: entender que somos dos personas que se unen pero que siguen siendo dos. Dos vidas separadas psíquicamente.