Nada que celebrar

Durban es una turística ciudad portuaria en Suráfrica con una gran población de origen hindú traída a comienzos del siglo XX a trabajar en los cañaduzales. Lamentablemente y muy a su pesar, esta ciudad quedó inexorablemente marcada…

Hay ciudades en el mundo cuyos nombres están asociados a eventos históricos determinantes, tanto que se usan como genéricos. Yalta, en el mar Negro, quedó asociada a la división de Europa después de la segunda guerra entre la Unión Soviética y Occidente; Sarajevo, al asesinato del príncipe Francisco Fernando que desató la Primera Guerra Mundial; Múnich al apaciguamiento de Chamberlain a Hitler en 1939.

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Durban es una turística ciudad portuaria en Suráfrica con una gran población de origen hindú traída a comienzos del siglo XX a trabajar en los cañaduzales. Lamentablemente y muy a su pesar, esta ciudad quedó inexorablemente marcada al mayor festival antisemita que se haya dado en el mundo desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

En septiembre de 2001 sesionó en ese puerto surafricano la Conferencia de Naciones Unidas contra el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia, convocada tres años antes a través de la resolución 52/111 de la Asamblea General de la ONU. Comenzada la conferencia, muchos de los delegados oficiales se olvidaron del mundo y se concentraron en atacar de manera virulenta, con mentiras, tergiversaciones y saña a un solo país: Israel. Para gran cantidad de los Estados participantes en la malhadada conferencia, Israel constituía una conveniente cortina de humo para ocultar sus propias vergüenzas; prácticas abiertamente racistas, xenófobas y discriminatorias contra mujeres, confesiones religiosas, LGBT y demás.

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Peor aún fue la sesión paralela de ONG, la cual se constituyó un verdadero linchamiento a Israel y al pueblo judío. Delegados de ONG judías tuvieron que abandonar la conferencia por temor a su integridad personal, mientras que pancartas con caricaturas y textos extraídos de los medios de los años 30 del siglo pasado pululaban por doquier.

Al final, sobrecogida por el desastre de la conferencia, de la cual se retiraron Estados Unidos e Israel, la entonces comisionada de la ONU para los derechos humanos, Mary Robinson, trató de salvar algo con una declaración final en la que se habían eliminado la mayoría de las acusaciones contra Israel, pero el daño estaba hecho y era irreparable. El gran perdedor en Durban fue la lucha contra el racismo y la discriminación.

Por estos días se cumplen 25 años de la infausta conferencia y su “celebración” convocada por la Asamblea General de la ONU tuvo lugar el pasado lunes 28 de septiembre, en buena hora boicoteada por 46 Estados incluyendo Colombia y la mayoría de las democracias del planeta. Celebran entusiastas ese cuarto de siglo de Durban numerosos Estados con un gigantesco “rabo de paja” en lo referente a racismo y discriminación.

En Durban el nuevo antisemitismo tuvo su bautismo de fuego. El revisionismo histórico que niega el Holocausto, el no reconocimiento al derecho del pueblo judío a su autodeterminación nacional, la deslegitimación de Israel, el igualar el sionismo con racismo, acusar a Israel de comportarse como el régimen nazi fueron protagonistas en la conferencia de Durban, donde además fluyeron las teorías conspiratorias de que los judíos dominan el mundo y que son culpables de los males que aquejan a la humanidad. Esas narrativas reaparecieron con renovada intensidad acompañadas de nuevas acusaciones espurias contra Israel y los judíos, tras el ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023 en el que fueron asesinados 1200 civiles y 251 fueron secuestrados a languidecer meses y años en los túneles de Gaza.

Ese discurso de odio y antisemitismo visceral está siendo replicado con fuerza y sevicia en nuestro país por miembros del gobierno anterior y sus áulicos, quienes, aunque siempre los hicieron desde sus altas dignidades (algunos incluso celebrando la masacre del 7 de octubre), lo han exacerbado por estos días, impulsados por la orfandad del poder.

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