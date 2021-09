Petro-Gaviria: el primer encuentro

Para las elecciones del próximo año, en la primera vuelta, hay más de 40 aspirantes. El grupo se depurará mediante mecanismos de selección interna de los partidos, en consultas electorales en el mes de marzo (la Coalición de la Esperanza, cuya base son los verdes) y en la primera vuelta. Y solo dos del extenso grupo inicial irán a la segunda vuelta, el 19 de junio. Según las encuestas, a la gran final irá Petro, lo cual significa que la lucha dura de múltiples candidatos, en la práctica, es por ese otro cupo.

Con ese telón de fondo, las campañas empezaron a moverse por todo el país, con formas diferentes de cada partido o proyecto político para seleccionar a su candidato. El uribismo anunció que repetirá, con cambios pequeños, la metodología de hace cuatro años: foros en todo el país entre los aspirantes inscritos y una encuesta con énfasis en miembros del partido para determinar el nombre que irá a la elección presidencial. Petro, con su renovado aval, irá hasta las elecciones. Alejandro Gaviria rechazó ofertas de aval de más de un partido y prefirió recolectar firmas, desde la semana pasada, lo cual abre un interrogante sobre las ventajas o los inconvenientes de las distintas formas de escoger a un aspirante a la Presidencia. En otras palabras, ¿por qué Gaviria prefiere las firmas?

Desde luego, no existen suficientes partidos para avalar a un grupo tan amplio de aspirantes. Pero más allá de que esos cupos son limitados, es claro que la preferencia de Gaviria y el del amplio grupo de quienes prefirieron presentarse por firmas tiene razones de mercadotecnia electoral. O acaso de preferencias políticas. En el caso de quienes no han participado en competencias nacionales, y en consecuencia son desconocidos en varias regiones del país, la inscripción por este método sirve a los efectos de hacerse conocer y de dar un paso de la política regional al ring nacional. Es una forma de hacer campaña en este año preelectoral, cuando no se ha dado la partida para la carrera definitiva.

Ese puede ser el caso de Federico Gutiérrez y otros que se están inaugurando en la carrera presidencial. Esta es su campaña para darse a conocer por fuera de sus regiones. Y no es el de Gustavo Petro, Fajardo y Vargas Lleras, que hace cuatro años obtuvieron votaciones significativas en todo el país. Ellos ya hicieron la tarea de hacerse conocer en el escenario nacional.

Las firmas o el aval partidista no son solo mecanismos legales diferentes para inscribir una candidatura. Son caminos estratégicos diferentes. Hace cuatro años, dos precandidatos, Humberto de la Calle y Juan Fernando Cristo, participaron en una lánguida consulta liberal interna y no cumplieron un papel significativo en la competencia. Hoy ambos están fortalecidos para pelear una candidatura más fuerte. Experiencia que demuestra que el método sí importa.

No es curioso, en fin, que tanto Petro como Alejandro Gaviria hayan terminado la semana con declaraciones de satisfacción, a pesar de haber optado por dos alternativas -aval vs. firmas- totalmente diferentes. Por una parte, porque solo con el paso de los meses se sabrá cuál fue la posición acertada. Y por otra, porque también se puede plantear que cada uno hizo lo que le convenía. Petro no necesita hacerse conocer por el electorado nacional. Gaviria, sí.

El dilema entre firmas o aval partidista, en fin, no es menor. Es, de hecho, un primer retén en el que se pueden quedar algunos. Sobre todo en los casos en los que existe la posibilidad -que no todos tienen- de optar por cualquiera de los dos. Son las decisiones claves del momento. Y aunque el sucesor de Iván Duque se escogerá, muy probablemente, en la segunda vuelta, el 19 de junio, los movimientos de esta precampaña pueden definir muchas cosas. De hecho, dejará a varios en el camino.

* Periodista y exministro.