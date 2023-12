Píldoras contra el aburrimiento: de Beckham a Undertale

Foto: Archivo Particular

Salmon (2023)

Mattis Heurlin

Dónde: YouTube

Por 20 minutos quedas absolutamente inmerso en la tensión que se vive dentro de un prestigioso restaurante nórdico con estrella Michelin. Leí que Mattis Heurlin, director del corto, se inspiró en las experiencias de amigos que trabajan en la alta cocina de Copenhague para mostrar cómo es ese ambiente de trabajo, en el que todo debe salir perfecto, cueste lo que cueste. María Paula Ardila

🎬 Bonus: Buscando este corto, encontré una página que se llama Short of the Week. Me encantó porque ahí mismo puedes encontrar producciones cada semana, con reseñas incluidas. Está buenísima para una pausa activa.

Beckham (2023)

Miniserie

Dónde: Netflix

Además de la vida de David Beckham y las pinceladas que hacen sobre la salud mental en el deporte, me quedo con la fotografía de los años 90 que hizo este documental: las diosas del pop, los íconos de fútbol, el cabello rubio platinado, los celulares sin apps. Éramos felices y no lo sabíamos. Valeria Cortés Bernal

La lámpara (1946)

Clarice Lispector

Dónde: librerías online

Cada página es una trenza de puñaladas. Afiladas, clavadas en cada palabra. Virgínia, la protagonista, arrastra al lector a su vacío que es también el vacío de todos. Una infancia borrosa y una súbita adultez, sin que nadie pudiese prever el intermedio. Un libro que no descansa de la meditación constante. Si usted busca un relato lineal y fácil, no lea este libro porque se va a hundir en su propia frustración. Valerie Cortés Villalba

Undertale (2015)

Toby Fox

Dónde: PlayStation 4 y Vita, Nintendo Switch, Xbox Series X/S y One, Windows, macOS, Linux

Había escuchado que Undertale era una obra maestra moderna y durante años decidí ignorarla. Luego un día acepté ser el niño que cae por un hueco a otro mundo y entendí por qué los videojuegos son el arte del futuro. Juan Carlos Rincón

@nandanieves

Nanda Nieves

Dónde: Instagram

Si usted es un escritor bloqueado, le recomiendo el Instagram de Nanda Nieves; si quiere aprender a escribir y dar rienda suelta a sus letras, igual se lo recomiendo, y si quiere conocer nueva literatura en español, también. José David Escobar Franco