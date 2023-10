Píldoras contra el aburrimiento: de Black Bird a Dolor y gloria

Foto: Archivo Particular

Dolor y gloria (2019)

Pedro Almodóvar

Dónde: Claro Video, Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play

Estaba abrumado por el mundo hostil en el que vivimos y recordé la delicada interpretación que Antonio Banderas hace en la película autobiográfica de Pedro Almodóvar. Estamos vivos para poder disfrutar este tipo de belleza en las películas. Juan Carlos Rincón

Black Bird (2023)

Miniserie

Dónde: Apple TV

La receta de esta serie es a prueba de errores: seis capítulos, basada en hechos reales, un asesino serial, un narcotraficante en busca de su redención y Ray Liotta siendo el padre ideal. Véanla hasta el final que el último capítulo es exquisito. La cereza de una serie monumental. Valerie Cortés Villalba

Gente normal (2018)

Sally Rooney

Dónde: Tu librería de confianza

En este best seller que inspiró una serie con el mismo nombre, Rooney elabora unos personajes complejos e interesantes que tienen problemas para comunicar lo que sienten. Luego, la autora no hace nada con ellos: no evolucionan, no se redimen y da la sensación de que sufren en vano. Valeria Cortés Bernal

Funky Stuff (1975)

Jiro Inagaki and His Soul Media

Dónde: Spotify, YouTube Music, Apple Music

Escuchar el álbum Funky Stuff es escuchar la banda sonora de una película de confort. Sus canciones se desenvuelven sutiles, con un bajo, unos vientos, un teclado y una percusión que se pasan la batuta amigablemente, sorprendiendo a los oídos con esporádicas explosiones de genialidad, como erupciones solares que suenan a jazz. Simón Cortés Bernal

Las Raras Pódcast: La eutanasia de papá - remix (2022)

Las Raras

Dónde: Spotify

Al principio no pareciera que te vas a encontrar tremenda historia. Llegué a este pódcast porque perdí a dos familiares recientemente y nunca, como familia, se nos ocurrió hablar de eutanasia. Aquí hablan de morir dignamente, un tema que podría resultar ajeno para muchos, pero que es clave a la hora de recordar que hay otras formas de ver la muerte. María Paula Ardila