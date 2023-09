Píldoras contra el aburrimiento: de Cyberpunk 2077 a J Noa

Foto: Archivo Particular

Actividad paranormal: vínculos familiares (2021)

William Eubank

Dónde: Netflix, Claro Video, Amazon Prime Video, Google Play, Apple TV

El colmo de una película de terror es que no asuste. Los efectos especiales son sosos, los momentos para saltar de la silla son contados y hay giros argumentales extraños que no llevan a ningún lado. Mejora la cinematografía, pero no le da para ser la mejor de la franquicia. Valeria Cortés Bernal

El año del pensamiento mágico (2005)

Joan Didion

Dónde: Tu librería de confianza

Lo más íntimo de este libro es que el lector puede sentir la evolución del duelo de Joan Didion por la muerte súbita de su esposo. Un libro para los tristes y las tristes que, como ella, intentamos darle una explicación a la muerte. Valerie Cortés Villalba

J Noa: Tiny Desk Concert (2023)

J Noa

Dónde: YouTube

Venía a recomendarles la sesión de Tiny Desk de Rawayana en NPR (vayan a ver esa cosa sabrosa también), pero se me atravesó J Noa, una rapera dominicana de 17 años. Qué poder el de esta mujer. María Paula Ardila

Radio Ambulante: Lord Alejandro (2023)

NPR

Dónde: Tu plataforma de pódcast favorita

Un hombre de Medellín podría convertirse en miembro de la nobleza española y heredar una millonaria fortuna. Hay intriga, traición y lágrimas. Como un buen capítulo de Séptimo Día, pero contado con más finura. Ana María Pedraza

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (2023)

CD Projekt

Dónde: PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S

Mostrando que los videojuegos no están terminados hasta que el desarrollador se rinde o se queda sin dinero, Cyberpunk 2077 pasó de ser uno de los mayores desastres del año de la pandemia a convertirse en un clásico moderno. La actualización 2.0 que acaban de publicar y las misiones adicionales de Phantom Liberty muestran que CD Projekt sabía qué quería lograr con el juego, solo necesitaba tres años más después de sacarlo al mercado para materializarlo. Juan Carlos Rincón