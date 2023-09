Píldoras contra el aburrimiento: de Grandes Infelices a Dead Space

Foto: El Espectador

Everything Everywhere All at Once (2022)

Daniel Kwan, Daniel Scheinert

Dónde: Prime Video, Claro Video, Apple TV

No esperaba encontrar una elegante alegoría de la depresión en la misma película donde matan a alguien con un dildo, pero el universo trabaja de formas misteriosas. Una obra maestra moderna. Juan Carlos Rincón

American Horror Story: NYC (2022)

Temporada 11

Dónde: Star+

No me sentí viendo American Horror Story, sino algo nuevo. Eso hace que la temporada 11: NYC, la más reciente entrega, sea la mejor hasta ahora de la serie. Nueva York en 1981: un asesino en serie persigue hombres homosexuales mientras emerge un misterioso virus. En lugar de jugar con lugares comunes, Ryan Murphy resignifica el horror desde un ángulo nunca explorado. José David Escobar Franco

La Habana en un espejo (2004)

Alma Guillermoprieto

Dónde: Tu librería de confianza

Antes de convertirse en una de las periodistas más reconocidas de América Latina, en 1970 una jovencísima Alma quería ser bailarina en Nueva York, pero terminó enseñando danza en la Escuela Nacional de Arte de Cuba, cuando los mitos de Fidel y de la Revolución seguían intactos. Este libro es el recuento fascinante, imperfecto, de esos meses delirantes, una mezcla indescifrable entre memorias, crónica periodística, realidad y ficción. Ana María Pedraza

Grandes Infelices: Clarice Lispector (2022)

Blackie Books

Dónde: Tu plataforma de pódcast preferida

Este pódcast no tiene presa mala. Es quizá el mejor pódcast sobre literatura en español. En este episodio Javier Peña, con la puntería propia de un escritor, revela a Lispector en su propia obra y en su desdicha. Imperdible. Valerie Cortés Villalba

Dead Space (2023)

Electronic Arts

Dónde: PlayStation 5, Xbox Series X/S, Windows

Si ya jugaste Dead Space cuando salió en el 2008, vuelve a jugarlo en la nueva versión. Si nunca has jugado Dead Space, ay, prepárate para el goce. Juan Carlos Rincón