Píldoras contra el aburrimiento: de los Hermanos Gutiérrez a Escape de La Catedral

Foto: El Espectador

Extraña forma de vida (2023)

Pedro Almodóvar

Dónde: MUBI y en la Cinemateca de Bogotá

No es solo un wéstern en el que Ethan Hawke y Pedro Pascal resultan ser una combinación perfecta. Es también una historia sobre la necesidad absurda, pero humana de querer reescribir el pasado. Me conmovió la delicadeza con la que este corto abre una ventana, justamente, a otras formas más honestas de vivir. Valeria Cortés Bernal

El bueno y el malo (2022)

Son 10 canciones. Instrumentales. No hay palabras porque no las necesitan, los acordes son el lenguaje universal. Este par de hermanos, con herencia suiza y ecuatoriana, crearon un ensamble perfecto de melancolía, cumbia, romance y desierto. Pónganlo el día de mi entierro. Valerie Cortés Villalba

Pablo Escobar: Escape de La Catedral (2022)

Spotify Studios

Dónde: Spotify

Llego tarde al universo inspirado por Pablo Escobar, pero algo me dice que este pódcast sobre los últimos días del capo fue una oportunidad desaprovechada. Su pecado original es narrativo: no importa que tengas un personaje fascinante, testimonios estrella y grabaciones inéditas de origen misterioso, si no sabes contar bien una historia. Hay lugares comunes, frases de cajón, metáforas cursis, repeticiones innecesarias, saltos de tiempo confusos, vacíos contextuales, reflexiones flojas y aleccionantes… pero la locución incómoda de Daniel Coronell fue la tapa. Ana María Pedraza

This is why Marvel is so bad right now (2023)

Abbie Emmons

Dónde: YouTube

La literata Abbie Emmons dice en voz alta lo que muchos (¿todos?) estamos pensando: Marvel perdió la gracia. Ojalá quienes escriben la saga hagan caso de estos consejos. José David Escobar Franco