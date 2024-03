Píldoras contra el aburrimiento: de Love, Simon a Messi’s World Cup

Foto: Getty Images

Love, Simon (2018)

Greg Berlanti

Dónde: Netflix, Disney+, Star+

No le tenía fe a esta película ni me interesaba verla, pero vaya historia tan bien contada. Me encanta que alguien se haya ocupado con tanta sensibilidad de contar cómo se siente ser un adolescente en el drama de salir del clóset... esa angustia por “que no se note”, esa necesidad de aparentar ser heterosexual para encajar, el malestar que generan los comentarios que los demás consideran tan inocentes. Si has vivido ese drama o si quieres que alguien que no lo ha vivido lo entienda, esta película puede ser una buena herramienta. José David Escobar Franco

Messi’s World Cup: The Rise of a Legend (2024)

Miniserie

Dónde: Apple TV+

Documental de cuatro episodios que ofrece una mirada retrospectiva a la carrera de Lionel Messi quien, partido a partido del Mundial de Catar 2022, se acerca a la cúspide del fútbol. Los relatos de otros protagonistas acompañan la narración de un Messi en parte libre y en parte encadenado a un guion. Santiago Bohórquez Garrott

Cañonazos Bailables Todoenuno (2023)

ha$lopablito, Soul AM, Timeless

Dónde: tu servicio de streaming preferido

Este es un álbum con sorpresas y primos adoptados, es decir, más sorpresas. Canciones que viven en el rap, visitan el barrio de lo urbano y afortunadamente se desvían. Imperdible “Equipo Estrella” con la voz de ensueño de Bella Álvarez. Escuchar a ha$lopablito es una delicia. Valerie Cortés Villalba

Esta no te la sabes

Spotify Studios

Dónde: tu plataforma de pódcast favorita

Uno nunca sabe cuándo pueda ser útil saber que las cabras tienen acentos o que la ropa blanca brilla en la discoteca por el detergente. Por eso y por el puro placer de aprender algo nuevo todos los días, vale la pena escuchar este pódcast. Algunos episodios son más tramadores que otros, pero casi todos logran arrancarte una risa por lo raro y loco que es este mundo. Ana María Pedraza