Píldoras contra el aburrimiento: De Maestro a The Bear

Maestro (2023)

Bradley Cooper

Dónde: Netflix

No podía salir mal. Esta película —producida por Bradley Cooper, Martin Scorsese, Steven Spielberg, Kristie Macosko Krieger y otros grandes del cine— cuenta la historia del compositor estadounidense Leonard Bernstein y Felicia Cohn Montealegre, reconocida actriz y esposa de Bernstein. La producción, el vestuario y la puesta en escena son incomparables. María Paula Ardila

The Bear

Temporada 2

Dónde: Star+

The Bear es la serie imperdible del 2023. La primera temporada nos presentó a Carmy, un chef entrenado (y traumatizado) en los restaurantes más finos del mundo, quien hereda el local fracasado de su hermano en Chicago. La segunda temporada está más centrada en el desarrollo de otros personajes. Por genialidad de la serie, el espectador termina buscándose a sí mismo en esos caminos de evolución y retornos. Por favor, ver y repetir el capítulo “Forks”, el mejor de toda la serie, si me lo permiten. Valerie Cortés Villalba

Indomable (2020)

Glennon Doyle

Dónde: tu librería de confianza

No me he terminado Indomable, pero ya es uno de mis libros favoritos (y el de miles de personas; es uno de los más vendidos en Amazon). Y sí, es autoayuda, pero antes de que nos cancelen hay que decir que es un libro que te conecta, con el que empatizas fácilmente y que te deja esas frases para no olvidar: “Es la historia sobre cómo podemos empezar a confiar lo suficiente en nosotros mismos como para comenzar a poner límites”. María Paula Ardila

Radio Ambulante: Romper el silencio (2023)

NPR

Dónde: tu plataforma de pódcast favorita

Este es un podcast necesario que ejemplifica a la perfección el dilema tan grande al que se tuvieron que enfrentar miles de familias víctimas de la guerra en Colombia. Íntimo, preciso, que no busca edulcorar lo que significó el Acuerdo de Paz y que incluye un material de archivo valiosísimo. Valeria Cortés Bernal

Grand Theft Auto V (2013)

Rockstar Games

Dónde: cualquier consola o computador de los últimos 10 años

Me demoré una década entera en por fin jugar GTAV y comprendí por qué ha vendido más de 190 millones de copias. Sigue siendo un juego ambicioso, una muestra de lo que se puede hacer en un videojuego y una maravilla tecnológica. Inmaduro, sí, con sátira añeja, también, pero de lo mejor que se ha hecho. Juan Carlos Rincón