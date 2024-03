Píldoras contra el aburrimiento: de Regina Spektor a The Morning Show

Foto: Archivo Particular

Yo, Cristina F. (1981)

Ulrich Edel

Dónde: Apple TV+, Amazon Prime Video, Google Play Movies

Berlín es el muro. Berlín es la música. Berlín es el metro. Berlín son miles de adolescentes que durante la segunda mitad de la década de 1970 buscaron libertad y encontraron la cálida esclavitud de la heroína. Una “generación sin futuro” que supo retratarse en Christiane F. y su historia. Santiago Bohórquez Garrott

The Morning Show

Temporadas 1, 2, 3

Dónde: Apple TV+

El presentador de televisión más querido de Estados Unidos es acusado de ser un predador sexual, así comienza esta serie protagonizada por Jennifer Aniston, Steve Carell y Reese Witherspoon. La primera temporada establece el tono de la serie: coyuntural, centrada en dramas laborales y con una conciencia social muy hollywoodense. La segunda, repleta de clichés, decepciona y la tercera, con contados momentos de lucidez, cae en el pecado original de las malas temporadas: creer que se necesitan nuevos personajes para plantear nuevas discusiones. Las actuaciones de Aniston y Billy Crudup son MAGISTRALES. Valerie Cortés Villalba

Begin to Hope (2006)

Regina Spektor

Dónde: tu servicio de streaming preferido

Una de las grandes tragedias de mi vida (y de mi generación) es que en mi adolescencia, por dármelas de alternito, no aprendí a bailar. En lugar de escuchar perreo o a Fruko y sus Tesos, me la pasaba con Regina Spektor. Ella bien lo ha dicho: “Creo que todo lo que quiero hacer con mi música es escapar a otro lugar junto con mi gente”. Su disco Begin to Hope sigue cumpliendo esa función para mí de ayudarme a escapar. José David Escobar Franco

Hoy en El País: Cuando ellas dan la “misa” de domingo: “Quiero ser sacerdote” (2024)

El País

Dónde: tu plataforma de pódcast favorita

En España algunas mujeres se suben a los altares de sus iglesias y dan “misas” que no pueden llamarse misas porque ellas tampoco pueden llamarse curas. Que en pleno 2024 una institución anacrónica pretenda decirles a las mujeres qué pueden hacer daría mucha rabia si no fuera porque la Iglesia católica parece estar clavándose ella misma el puñal y porque estas señoras no se dejan achantar por nada ni por nadie. Son mis nuevas heroínas. Ana María Pedraza