Tola y Maruja dan ideas a Abelardo para evitar tanta tutela

El presidente Tigre nos llamó a su despacho y nos dijo: Echeee, tías, necesito su consejo pa esta vaina que me tiene mamao… me están poniendo tutelas por todo… ¡Eeeeda!

Que porque coroné a la virgen de Fátima, tutela, que porque también soy gringo, tutela, que porque bombardeo menores, tutela, que porque me tomé una selfie con difuntos, que porque no me pongo medias, que porque dije que Dios me mandó el terremoto… ¡no jodaaa! Y la última que me pusieron: dizque no puedo cantar en actos oficiales.

Que no te quieran dejar cantar nos parece el colmo, Tigre –dijo Tola–, porque eso forma parte del libre desarrollo de tu ridicularidá… Y vos con esa voz tan divina de barítono corroncho… además, tenés cuatro años pa afinar.

Opino lo mismo, Tigre –dije yo–, así como “el inolvidable” aprovechaba los eventos oficiales pa echar carreta de cósmicos cuánticos, vos tenés derecho a cantar… eso sí, hay que variar el repertorio y no siempre ¿Quién me vende una cantina?

Muy bueno que cantés, Tigresito, pero ojo que en cualesquier momento te cae Sayco… y se te va hondo… cantá cosas sin derechos de autor, como Carlina Burana.

Oites Tigre, hablando de cultura, muy barro quitar los estímulos del arte, sobre todo ese premio pa los artistas viejos que se llama “A toda una vida desperdiciada”… Este año estábamos nominadas nosotras dos.

Miren tías, la batalla cultural consiste en quitarles ese jueguito de premiarse entre mamertos por obras artísticas mediocres: esa alcahuetería de “instalaciones y performances” se va pal carajo… y esos festivales de poesía que no invitan sino poetas “comprometidos” que se financien ellos solitos con empanadas.

Pero Tigre, una sociedá no puede vivir sin los artistas –dijo Tola que tiene un nieto que no quiso estudiar y se rebusca cantando rap “social” en Trasmileño, con un parlante que no deja dormir tranquilo al chofer.

Tías, ¿ustedes han ido a esos salones regionales de artes plásticas que financia MinCultura? ¿Me van a decir que la sociedad no puede vivir sin esos mamarrachos que el artista (entre comillas) tiene que explicar? ¡Esa mondá se acaba!

Eso de presentar como obra de arte una cajita de acrílico con pedacitos de ladrillo del edificio Mónaco dizque como una protesta contra el legado de Pablo Escobar… eso se finí, se terminí –dijo Abelardo reventando italiano.

En mi gobierno vamos a impulsar el verdadero arte, tías: los escultores que hacen esas imágenes religiosas tan místicas, los pintores que plasman caballos de paso y toros de lidia, los poetas que le riman a la Patria Milagro, los teatreros que montan El mártir del Calvario… los caricaturistas que se burlan de Petro y Cepeda.

Ole Abelardo, ¿es cierto que vos hicites echar de RCN al caricaturista Vladdo? –le pregunté al Tigre mientras le untaba negrumina en la barba y le aplicaba antisolar en la frente.

Les voy a preguntar una cosa, tías: ¿ustedes creen que yo iba a llamar a mi amigo Ardila a pedirle que botara un dibujante? ¿O que iba a llamar a Blu para que sacaran a Camila y Ana Cristina? A mí las críticas y los dibujitos me divierten… los dueños las echaron para lamberme… Aquí pasó como dicen ustedes los paisas: sufre más el velón que el dueño de la olla.

A propósito de críticas, Tigre: tu amigo Carlos Suárez, nuevo mandamás de Ecopetrol, ¿qué tiene que ver con petrólio? Mucho, tías –contestó Abelardo acomodándose el pantalón bota tubo–. Vean: Carlos sudó petróleo en la campaña y tiene un pensamiento de dinosaurio.

Ya pa terminar, Tigre: ¿por qué tu amigazo Donaltrón certificó a la zurrona Delcy y a vos no? Abelardo se quedó callao, se miró en el espejo y dos lagrimones rodaron por sus mejillas… arrastrando maquillaje.

Se finí… se terminí.

Payola: Tola y Maruja hablan de aquello… Entradas: boletaenmano.com

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