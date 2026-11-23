Quien no recuerda la película “La Sociedad de los Poetas Muertos”, cuando todos los alumnos despiden al profesor subiéndose a sus escritorios y llamándolo Capitán, mi…

El cine tiene la capacidad de plasmar estos instantes mágicos en huellas imborrables para el corazón.

El adiós es doloroso. Las despedidas también. Son momentos inolvidables que generan una dinámica de sentimientos revueltos grabados para la eternidad.

"Que lástima , pero adiós, me despido de ti y me voy…” Julieta Venegas.

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Quien no recuerda la película “La Sociedad de los Poetas Muertos”, cuando todos los alumnos despiden al profesor subiéndose a sus escritorios y llamándolo Capitán, mi Capitán. O en la cinta el “Náufrago”, al ver a Tom Hanks separarse de su fiel compañera de supervivencia, la pelota de volleyball llamada Wilson, arrastrada por una corriente marina.

O en “Toy Story”donde Andy regala sus juguetes, sus grandes amigos de infancia, ya que siente que ha crecido. Los finales son desgarradoras e impactan profundamente.

Existe entre ellos un repertorio emocional que oscila desde lo más triste hasta lo más desgarrador, desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Decir adiós es como romper de manera incontrolable un cordón umbilical de la vida cotidiana.

Hace un tiempo, un amigo con el cual trabajé por más de tres lustros, basado en Amsterdam, empezó a sufrir un malfuncionamiento en su riñón, que fue incrementando poco a poco pero sin llegar a obstaculizar el transcurrir diario de su vida personal y laboral. Así laboramos juntos por más de una década como buenos socios y colegas globales.

Pero con el tiempo su condición empeoró y se expandió hacia el segundo riñón que comenzó a fallar aceleradamente hasta obligarlo a recibir transfusiones sanguíneas a través de un proceso de diálisis . Este desgaste lo fue debilitando física y espiritualmente, de tal manera que decidió aplicar para un programa de transplante de órganos.

Intentó por varios años recibirlo, pero sin éxito, pues por su edad siempre se lo negaban para darle prioridad a personas más jóvenes. Finalmente y después de una larga espera, los médicos se reunieron para informarle de manera oficial que ya no sería candidato para recibir un transplante de órgano y que la única manera de proseguir con su vida sería continuar con la rutina de proceso de diálisis diario por el resto de su existencia.

La noticia fue devastadora. Un miércoles en la tarde sonó mi teléfono en NY. Era él. Me narró su difícil situación, hablamos de la frustración, del dolor físico, de la impotencia y de la dependencia vivencial de las clínicas y de las máquinas de diálisis.

Su nublado y triste sentido de la vida lo había llevado a tomar una decisión radical: Practicarse la eutanasia. Después de conversar con su familia había decidido realizarla el viernes entrante, pues ya tenía aprobado y autorizado su final. Yo quedé paralizado. Fue como que me hubiera anestesiado el alma.

Le hablé sobre toda la gente que lo quería, de la lucha constante por sobrevivir, de su ejemplo luchador. Pero su decisión ya no tenía reversa, era valiente, contundente y estaba tomada.

En dos días ejecutaría su derecho y su libre albedrío. Su voz se quebró y decidió despedirse de mí. Le recordé que lo apreciaba mucho. Finalmente le dije adiós, y esa palabra hasta hoy retumba como un eco por los rincones de mi espíritu.

Colgamos el teléfono y unas lágrimas se escurrieron por mi mejilla. No había sido simplemente un adiós, era como una sumersión en el verdadero y profundo significado de la palabra despedida, para siempre y sin retorno.

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A los dos días recibí el mensaje de su partida de este mundo. Tal vez como a todos, algún día nos tocará.

Descanse en paz.

“Pero a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que tenés".

Charly García.