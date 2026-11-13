¿Y si hay descanso para los malvados? Sobre Pinochet en Londres y un nazi en la Patagonia

El número 38 de la calle Londres, en Santiago, albergaba las oficinas del Partido Socialista de Chile antes del 11 de septiembre de 1973, cuando un grupo de oficiales militares, liderado por el general Augusto Pinochet, tomó el poder mediante un golpe de Estado, poniendo fin al gobierno…

“Nada ha engendrado mayores problemas que la libertad que se concede a los malvados para delinquir con total impunidad”. Con estas palabras del jurista francés Jean Bodin, escritas hace casi 450 años, el abogado y escritor Philippe Sands abre su nuevo libro Calle Londres 38. Dos casos de impunidad: Pinochet en Inglaterra y un nazi en la Patagonia.

El número 38 de la calle Londres, en Santiago, albergaba las oficinas del Partido Socialista de Chile antes del 11 de septiembre de 1973, cuando un grupo de oficiales militares, liderado por el general Augusto Pinochet, tomó el poder mediante un golpe de Estado, poniendo fin al gobierno constitucional de Salvador Allende. Tras el golpe, la policía secreta de Pinochet, la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), tomó el control del edificio. Bajo el nombre en clave de “Cuartel Yucatán”, se convirtió en un centro clandestino de detención y tortura. Sands regresa a esa dirección, hoy un espacio de memoria histórica que promueve la educación en derechos humanos. Durante los meses posteriores al golpe, el edificio fue escenario de atrocidades como la detención y tortura del ciudadano franco-chileno Alfonso Chanfreau, cuya desaparición dio lugar a acciones judiciales en Francia contra Pinochet.

Philippe Sands es autor de diecisiete libros sobre derecho internacional, pero su obra más conocida entre el público general es Calle Este-Oeste: Sobre los orígenes de “genocidio” y “crímenes contra la humanidad”. En esa obra, ganadora de numerosos premios y traducida a 24 idiomas, Sands analiza las vidas de dos abogados judíos, Hersch Lauterpacht y Raphael Lemkin, quienes desarrollaron los conceptos jurídicos de “crímenes contra la humanidad” y “genocidio”, que adquirieron relevancia internacional durante los juicios de Núremberg contra los líderes de la Alemania nazi y sus colaboradores.

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En Calle Londres 38, Sands retoma los hechos en torno a la detención de Pinochet en Londres en 1998, tras una solicitud de extradición presentada por España, y a la batalla jurídica sobre si un antiguo jefe de Estado podía alegar inmunidad frente al enjuiciamiento por delitos internacionales, en la que el autor participó en representación de Human Rights Watch. En paralelo, presenta otro caso fallido de extradición: el del alemán Walther Rauff, oficial de la SS que, entre 1941 y 1942, supervisó el desarrollo y despliegue de furgonetas en las que se utilizaban los gases de escape para asesinar a personas, principalmente judíos, en los territorios ocupados por los nazis. Tras escapar de Europa, Rauff acabó por establecerse en Punta Arenas, en el sur de Chile, donde vivió hasta el fin de sus días, a pesar de la solicitud de extradición presentada por Alemania Occidental en 1962. Sands persigue, casi literalmente hasta el confín del mundo, los testimonios y documentos que vinculan a Rauff con la maquinaria de detención, tortura y desaparición de opositores políticos del régimen de Pinochet.

No es que nadie supiera que un nazi responsable del asesinato de decenas de miles de personas se escondía en la Patagonia, incluso antes del ascenso de Pinochet. Era un secreto a voces que Pablo Neruda denunció en un artículo de 1965 y que también aparece en las obras de Bruce Chatwin y Roberto Bolaño, referencias literarias que articulan parte del relato de Sands. No es que Pinochet haya sido exonerado de los crímenes por los que España, Francia, Bélgica y Suiza solicitaban su extradición. Aunque sus crímenes estaban ampliamente documentados, Rauff murió sin ser juzgado y Pinochet sin recibir una condena. Este último regresó a Chile después de que las autoridades británicas descartaran su extradición a España por razones médicas, una decisión rodeada de controversia.

El juicio sobre sus responsabilidades ya no puede provenir de los tribunales, sino de quienes heredamos esas historias. No es una tarea sencilla. Todavía es posible escuchar en las visitas turísticas de Viena que Austria fue apenas una víctima del nacionalsocialismo, mientras que en Colombia un futbolista desató una polémica al posar con un disfraz que evocaba a los grupos armados ilegales. Son dos expresiones distintas de nuestra resistencia a confrontar el pasado sin distorsionarlo ni trivializarlo. Por eso resulta imprescindible el trabajo de autores como Sands, que reconstruyen crímenes de enorme magnitud y muestran tanto las posibilidades como las limitaciones de la justicia internacional. Así, mientras siga sin cumplirse el deseo de Cesare Beccaria de que no exista ningún lugar en la tierra donde los delitos queden impunes, nos corresponde mantener viva la memoria de los crímenes y de las responsabilidades que la justicia no logró sancionar.

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