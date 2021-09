‘A mi campaña no ingresó ni un solo peso del narcotráfico’: Pastrana

El expresidente Andrés Pastrana reaccionó este miércoles a la supuesta carta de los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, exjefes del cartel de Cali, en el que lo critican “por posar de víctima de la corrupción sin incluirse usted mismo en dicha corrupción” y sugiriendo, entre otras, que a la campaña del exmandatario ingresaron dineros irregulares provenientes del narcotráfico.

En contexto: En supuesto correo firmado por los Rodríguez Orejuela lanzan pullas a Pastrana

Lo anterior, luego de que el propio Pastrana compareció a la Comisión de la Verdad y reveló una carta, de puño y letra de los exjefes del cartel de Cali, en la que decían quiénes sabían de la entrada de sus dineros a la campaña de Samper. Ante todo esto, el exmandatario ratificó que a su campaña “no ingresó ni un solo peso del narcotráfico”.

“En el año 1994, la Fiscalía General de la Nación, encabezada por Gustavo de Greiff, padre de la tesorera de la campaña Samper, Mónica de Greiff, fiscal sin visa a EE UU por sus vínculos con el cartel de Cali y muy cercano a Samper, ordenó una severa investigación sobre mi campaña en búsqueda de dineros del narcotráfico. Dicha investigación duró más de dos años y se cerró con la comprobación plena de que a mi campaña no había ingresado ni un solo peso del narcotráfico”, sostuvo Pastrana, insistiendo en que los Rodríguez Orejuela son “reos narcotraficantes”.

El expresidente ratificó que su campaña en el 94 fue “manejada de la manera más pulcra” por Luis Alberto Moreno, Hernán Beltz y Claudia de Francisco, “sobre quienes no cabe una sola duda sobre su honestidad y quienes jamás han estado investigados por vínculos con el narcotráfico”.

En su comunicación, los Rodríguez Orejuela critican a Pastrana por su “participación criminal en los tan sonados contratos de Dragacol y Chambacú” y dejan entrever un aparente chantaje para firmar la carta que el exmandatario presentó en la Comisión. Señalan también que fueron presionados para escribir “una carta contando cómo fue el apoyo a la campaña de Samper involucrando también a Serpa”, pese a que, explican, “al doctor Serpa nunca le hemos dado un peso”.

Lea también: “Pastrana tiene que explicarle al país su conducta”: Ernesto Samper

En su comunicación, los Rodríguez Orejuela dicen: “Señor expresidente Pastrana: No nos extraña, pero nos sorprende cómo, con la entrega de la carta enviada a usted con nuestro común amigo el doctor Santiago Rojas hace más de 20 años y sus declaraciones ante la Comisión de la Verdad, usted señala y al mismo tiempo pretende posar de víctima de la corrupción sin incluirse usted mismo en dicha corrupción”.

Ante ello, Pastrana reclama que, en su comunicación, los exjefes del cartel de Cali no desmienten “en ninguno de sus apartes” la carta que firmaron sobre la financiación a la campaña de Ernesto Samper en 1994. “Por el contrario, ratifica una vez más, que el narcotráfico compró la presidencia de ese entonces”.

Según el exmandatario, se confirma también que Samper “fue interlocutor de los Rodríguez Orejuela” y que Colombia conocía la cercanía de ellos con ese expresidente: “Esta carta ratifica esa interlocución”. Por otro lado, ante su supuesta responsabilidad en los contratos de Dragacol y Chambacú, Pastrana dijo que estos se originaron en el gobierno Samper “y fueron ampliamente investigados y juzgados por la justicia colombiana, sin que yo haya estado vinculado”.

Adicionalmente, defiende que durante su gobierno fueron extraditados más de 110 jefes del narcotráfico y ante la acusación de que los Rodríguez Orejuela supuestamente fueron amenazados y presionados para evitar la extradición a Estados Unidos, aseguró que los exjefes del cartel de Cali “no pudieron ser extraditados entonces porque la Constitución del 91 y la ley que el gobierno Samper tramitó, no permitía la extradición por hechos anteriores a su expedición”.

“Toda mi vida he luchado contra el narcotráfico; fui secuestrado por Pablo Escobar; en 1994 tuve el valor de denunciar la entrada de dineros del narcotráfico a la campaña de Samper, revelando los llamados ‘narcocassetes’, prueba reina del proceso 8.000. Por eso fui perseguido por ese gobierno y muchos compatriotas me tildaron de apátrida, por haber hablado con la verdad”, agrega Pastrana.

El expresidente concluye con un refrán, manifestando que “la verdad duele” y que deben enfrentarse “con valentía” los ataques de quienes se niega a reconocerla: “Hay que tener el valor de decir la verdad, sobre todo cuando se habla de la verdad (Platón)”.

" Hay que tener el valor de decir la verdad, sobre todo cuando se habla de la verdad". Comunicado a la opinión pública. pic.twitter.com/tofF7qn1sv — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) September 8, 2021

La carta de los Rodríguez Orejuela

La misiva dice que, mientras Pastrana era presidente, estando los hermanos estaban detenidos en la cárcel La Picota, en Bogotá, recibieron una visita del médico Santiago Rojas. Según la misiva, Rojas le habló así a Rodríguez Orejuela: “’Gilberto, vengo de Presidencia y lamento traerle malas noticias, el presidente está muy enojado y dispuesto a extraditarlos a usted y a su hermano a Estados Unidos, así sea por vía administrativa’. Esperé unos segundos a que el doctor Rojas se tranquilizara y le dije: ‘Doctor, ¿qué hemos hecho para merecernos el enojo del presidente y la extradición?’.

En la carta se asegura que Rojas contestó: “El presidente dice, que tanto usted como su hermano están en una conspiración en compañía con Samper y Serpa para desacreditarlo ante la opinión pública por la corrupción que hubo en los contratos de Dragacol y Chambacú, y en represalia por haber sido él, el que denunció el proceso 8000, y eso él no se lo perdona a ustedes, que no duden por un segundo, que él antes de irse de la Presidencia los pondrá en Estados Unidos”. Según la misiva, supuestamente firmada por los excapos de Cali, le contestaron a Rojas que sí sabían de unos hechos de corrupción pero que no estaban interesados en “ningún escándalo”.

Supuestamente, ese mismo día, Rojas volvió con una solución, continúa la carta: “El presidente dice que la única solución que él ve posible es que ustedes escriban una carta contando cómo fue el apoyo de ustedes a la campaña de Samper involucrando también a Serpa. Nos miramos Miguel y yo y casi le contestamos al mismo tiempo al doctor Rojas, ‘no podemos hacer eso, al doctor Serpa nunca le hemos dado un peso’. ‘No, no lo vamos a hacer’, dijimos Miguel y yo, porque no es cierto”. El correo electrónico continúa diciendo que los Rodríguez Orejuela le contestaron a Rojas: “esto es un chantaje”.

Sin embargo, según el escrito, los hermanos aceptaron bajo los términos que, al parecer, Rojas les había planteado: que la carta no vería la luz pública, sino que sería para disuadir a Samper de hacer declaraciones sobre Chambacú y Dragacol. “Como usted bien sabe doctor Pastrana usted entrega una carta, que prometió no entregar bajo palabra (Claro, no contábamos que para la ética que usted maneja la palabra no es un compromiso sino un instrumento para conseguir sus fines), ante una Comisión seria y respetable producto de un vulgar chantaje, para acusar a otro menos corrupto que usted, sin decir toda la verdad”, dice el correo