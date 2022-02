A Quemarropa con Edinson Delgado, candidato al Senado por Centro Esperanza

Edinson Delgado Foto: Cortesía

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Los niños y los jóvenes son mi mayor motivación. Ellos merecen, todo nuestro esfuerzo, todo nuestro empeño y todas nuestras capacidades como congresistas para darles una excelente educación y dotarlos de las herramientas y capacidades necesarias para su crecimiento personal, social y profesional. También me motiva los adultos mayores que claman a gritos su seguridad financiera porque no tienen alguien que cuide de ellos.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso.

No he tenido investigación alguna.

De ser electo, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Mi principal proyecto será una revolución educativa, que cambiará el sistema educativo colombiano, cuyo fin será producir niños con principios y valores, innovadores y creativos. El sistema educativo actual dejó de generar mejores seres humano y se enfocó en generar empleados. Mi proyecto de revolución educativa generará inventores, emprendedores y empresarios con fuertes principios y valores.

A su criterio ¿cuáles son los principales problemas de Colombia y cómo solucionarlos?

Los principales problemas de Colombia son: la inflación, la pérdida de poder de compra de los colombianos, la violencia, la inseguridad, la falta de empleo y la corrupción generalizada.

Existe una solución para la inflación y la pérdida de poder de compra de los colombianos; esa solución se encuentra en mi segundo proyecto que llevo al Senado y se llama Ley de Emprendimiento Integral, la cual busca que los emprendimientos crezcan y se mantengan en el tiempo aumentando así la producción nacional. Adicional, el proyecto contiene la introducción del peso colombiano digital que tiene la característica de ser una (stable-coin) moneda estable para contrarrestar la inflación y la devaluación, mejorando así el poder de compra de los colombianos.

Por otro lado, la violencia, la inseguridad y la corrupción tienen solución en la educación obligatoria del 100% de los niños y jóvenes en valores y principios, junto con la educación en inteligencia emocional.

Por último, en cuanto a la falta de empleo, la solución está en mis dos proyectos de ley principales: Ley de Revolución Educativa y la Ley de Emprendimiento Integral. La primera busca generar inventores, emprendedores y empresarios y la segunda busca darles las herramientas digitales y capacidades para que sus emprendimientos crezcan, se mantengan en el tiempo y se conviertan en grandes empresas.

¿Realizaría alguna modificación al Acuerdo de Paz? ¿cuál y por qué?

No realizaría modificación alguna. En su lugar, me concentraría en los temas prioritarios para la actual y la siguiente generación de colombianos que desean una Nación estable e incluyente en los ámbitos económicos, financieros, legales y académicos.

¿Está de acuerdo en que el Gobierno adelante diálogos de paz con el Eln? ¿por qué?

Sí, estoy de acuerdo, porque en pleno año 2022 ya no podemos tener en nuestro territorio nacional ningún grupo al margen de la ley que afecte la tranquilidad de los colombianos. Ya no podemos seguir enfocando grandes recursos del presupuesto nacional en armamentos; en su lugar, debemos enfocarlos en educación y emprendimiento. Sueño que algún día seamos como Costa Rica en términos de seguridad nacional, es un país que no tiene ejército militar desde 1949 y enfocó su gasto de guerra a la educación de sus niños y jóvenes.

¿Cuál es su posición en temas como la legalización de las drogas, el aborto y la eutanasia?

Legalización de las drogas: Estoy de acuerdo; pero también debemos pensar en los consumidores actuales y en los niños que pueden ser los próximos consumidores de ese mal. Dentro de mi proyecto de revolución educativa está contemplada la educación para la prevención del consumo de drogas, con el fin de disminuir drásticamente el consumo y la demanda en la actual y siguiente generación.

El aborto: Me quedo en las causales que actualmente tiene el código penal. Además, me apego a lo consagrado en el Preámbulo de nuestra Constitución, el cual es vinculante, cuando reza “ asegurar a sus integrantes la vida ”. Por consiguiente, debemos asegurar la vida de los bebés colombianos que están por nacer. Adicional, el Preámbulo dice que el Pueblo de Colombia a través de sus delegatarios en la Asamblea Nacional Constituyente invocan la protección de Dios para promulgar la Constitución. Por lo tanto, para obtener la protección de Dios se hace necesario que toda nuestra jurisprudencia desde la Constitución, Leyes, Decretos, Resoluciones, Fallos y Sentencias se encuentren dentro de los mandatos de Dios.

La Eutanasia: Al igual que lo explico en el tema del aborto, me acojo legalmente a lo contemplado en el Preámbulo de nuestra Constitución, con el fin de asegurar la vida de los integrantes de los colombianos.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta? ¿por qué?

No estoy de acuerdo, pero sí me gustaría que todas las iglesias en Colombia demuestren públicamente y al Gobierno Nacional los destinos de los recursos obtenidos por sus feligreses para mayor transparencia. En ese orden de ideas, es bueno que demuestren al público y al Gobierno todas las obras sociales que realizan cada una de las iglesias y sus impactos sociales logrados para escrutinio de todos. Creo también importante que las iglesias tengan categorización de acuerdo con el número de feligreses y/o de inversiones que hagan por fuera del país.

¿Estaría de acuerdo con una reforma a la Policía? Y, en esa línea, ¿cree que debe acabarse el Esmad?

Estaría de acuerdo con una reforma a la Policía solo con miras a: reforzar la inteligencia policial, el uso del big data, el análisis de datos y el uso de nuevas tecnologías para combatir la criminalidad. Y no estoy de acuerdo en acabar el Emad; en su lugar, reforzaría a sus integrantes en la educación sobre procedimientos policiales enfocados en los derechos civiles de los colombianos que ellos deben asegurar y proteger como miembros de la fuerza pública.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Dentro de mi proyecto de revolución educativa se encuentra la educación obligatoria del 100% de los colombianos, haciendo que el Estado pase de la responsabilidad a la obligatoriedad de educar a todas las mujeres de la Nación. Así comenzamos a garantizar la paridad y también la reducción de los derechos de la mujer. De hecho, los índices de violencia contra la mujer son mucho más bajos en mujeres con mayor nivel educativo.

Por último, mi Ley de Emprendimiento Integral proveerá a las mujeres de las herramientas digitales y de las capacidades para que sus emprendimientos tengan alta probabilidad de éxito; en especial lo que tiene que ver con el acceso a la financiación por parte de las madres profesionales independientes.

¿Qué propone para reformar la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y lograr resultados tangibles en su labor?

Propongo que la Comisión de Acusación tenga las siguientes reformas:

· Que sea integrada por los mejores senadores y representantes que no tengan investigaciones penales, ni disciplinarias, ni fiscal alguna y que sean abogados y sepan de investigación.

· Que sea integrada también por cinco (5) decanos de facultades de derecho elegidos por ASCUN (Asociación Colombiana de Universidades).

· Que las UTL de los Congresistas que hacen parte de la Comisión, tengan personas con perfil de magistrado auxiliar.

La corrupción es un problema de primer orden en el país: entre 2018 y 2021, según Invamer Poll, el porcentaje de personas que considera que es un asunto que está empeorando pasó del 71 % al 90 %. ¿Cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Mi propuesta concreta para solucionar este flagelo a mediano y largo plazo es mi proyecto de revolución educativa, que tiene como objetivo generar niños y jóvenes con valores y principios, lo cual nos permitirá reducir drásticamente el antivalor de la corrupción en todos sus ámbitos.

Los valores del amor, la cooperación, la justicia y la equidad serán la base de la programación mental de ésta y la siguiente generación de colombianos, con el fin que se desempeñen en sus labores públicas y privadas con transparencia y honestidad.

Tres de cada cuatro colombianos, según Invamer Poll, tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa imagen negativa?

Primero, le pediría a todos los colombianos que éste 13 de marzo renovemos masivamente el Congreso, que pasemos del enojo y la frustración a las urnas para que lleguen personas nuevas con otra visión.

Segundo, los nuevos congresistas debemos concentrar todos nuestros esfuerzos sobre los principales problemas que aquejan a Colombia, haciendo las leyes y ejerciendo el control político para ello.

Tercero, desde el Senado les exigiré y recordaré a los nuevos congresistas que legislemos a favor de los ciudadanos colombianos.

Y por último, educaré a miles de colombianos para que le hagan control y seguimiento a la labor de sus congresistas, haciéndoles conocer las herramientas actuales que cuentan para ello.

¿Propondría desde su posición de congresista un acercamiento diplomático y comercial con Venezuela con miras a restaurar las relaciones entre ambos países?

Claro que sí lo haría, todavía hay miles de colombianos en ese país. Adicional, es un mandato constitucional que tenemos los que seremos elegidos éste 13 de marzo, cuando el Preámbulo de nuestra Constitución reza que … “ comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana …” Por lo tanto, a estas alturas en el año 2022 ya deberíamos de estar integrados con la mayoría de los países de Latinoamérica como lo es la Unión Europea. Yo soy de la generación que llevamos más de 20 años escuchando de la OEA, la CELAC, La CAN, el ALBA y MERCOSUR pero no pasan del tratamiento de las mercancías y me sigo preguntando ¿Y la integración de los ciudadanos para cuándo? Yo sueño con que un colombiano pueda vivir, trabajar o emprender en cualquier país de Latinoamérica en el que desee y quiera.

¿Cómo está financiando su campaña?

Con mis ahorros personales, donación de familiares y donación de diferentes empresas.