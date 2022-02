A Quemarropa con Juan Manuel Díaz, que aspira a la Cámara

Dice que está de acuerdo con eventuales diálogos de paz con el Eln "siempre y cuando acepte el delito del narcotráfico". Foto: Cortesia

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Reivindicar el ejercicio de la política, demostrar con mis propios actos que se puede hacer bien hecha, sin engaños, sin mentiras, poniéndola al servicio de la ciudadanía, para así poder mirar a los ojos a las personas que me den su voto de confianza con plena tranquilidad del trabajo cumplido.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso.

No tengo ni he tenido una investigación.

¿Cómo está financiando su campaña al Congreso?

Mi campaña la estoy financiando con recursos propios y con algunos aportes de familiares y amigos que creen en este proyecto político y me apoyan. Hago una campaña austera, comprometida con el cambio, que no tenga que deber nada a nadie.

De ser electo, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Me he comprometido con las personas a trabajar desde el Congreso por el bilingüismo, especialmente enfocado en el inglés, porque indudablemente es una herramienta que abre muchas puertas. Que se enseñe desde preescolar hasta bachillerato, en colegios públicos y privados, no solo como asignatura, sino que además algunas de las principales materias del pensum académico también se instruyan en ese idioma.

A su criterio ¿cuáles son los principales problemas de Colombia y cómo solucionarlos?

Para mí, como ciudadano, el principal problema de nuestro país es la falta de educación y formación en principios y valores, lo que nos llevó como sociedad a no tener respeto por la vida, a ser indiferentes a la falta de ética y moral. Podemos solucionarlo volviendo a ver a la familia como principal institución, entendiendo que “se educa en el hogar y se forma en el colegio”.

¿Realizaría alguna modificación al Acuerdo de Paz? ¿cuál y por qué?

Más que una modificación, es fundamental que la JEP no permita a cualquier asesino que haya cometido delitos de lesa humanidad ni a narcotraficantes entrar y acogerse a su jurisdicción. Se debe abogar porque a las víctimas les sea contada la verdad, se les materialice la justicia y se asegure su debida reparación, pero más que eso, se les garantice la no repetición y no revictimización.

¿Está de acuerdo en que el Gobierno adelante diálogos de paz con el Eln? ¿por qué?

Estoy de acuerdo con la continuación de los diálogos, siempre y cuando se cumpla con requisitos básicos: que se realicen los diálogos en el país, se dé la liberación de los secuestrados, la entrega de los cuerpos de las personas desaparecidas, que el ELN acepte el delito del narcotráfico y dejen de delinquir.

¿Qué posición tiene sobre la legalización de las drogas?

No rotundo a la legalización. Legalizar la droga sería dejar al alcance de nuestros jóvenes la oportunidad de destruir sus vidas.

¿Ampliaría los derechos sobre aborto y eutanasia que ya contempla la Corte Constitucional bajo jurisprudencia?

No, el derecho a la vida es innegociable.

Hay muchos obstáculos para que funcionarios cumplan las sentencias de la Corte Constitucional sobre derechos de personas LGBT+ y parejas del mismo sexo. ¿Qué acciones impulsaría para acabarlos?

Es necesario partir del derecho a la igualdad, siendo conscientes de que todos somos seres humanos con los mismos derechos y obligaciones, y que sus derechos no deben ni pueden afectar los derechos de los demás.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta? ¿por qué?

Como católico agradezco el servicio que prestan las iglesias en nuestro país, pero entiendo que estas reciben recursos importantes y tienen patrimonios que podrían representar un ingreso económico que ayudaría a garantizar la inversión social tan necesaria en nuestro país.

¿Estaría de acuerdo con una reforma a la Policía? Y, en esa línea, ¿cree que debe acabarse el Esmad?

La Policía es un activo de todos, una institución que merece ser respaldada porque cuenta con personas valiosas que cumplen su tarea: cuidar a los ciudadanos. Aquellos que delincan y violen derechos deben ser sancionados, pero para evitarlo, deben capacitarse constantemente en Derechos Humanos y mejorar su relación con la ciudadanía. Teniendo en cuenta eso, el Esmad no debe acabarse, la autoridad es importante para el buen funcionamiento de la sociedad y hemos visto vándalos infiltrar las protestas con el único objetivo de delinquir afectando a la misma comunidad.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

La garantía de los derechos de la mujer debe dejar de ser un discurso populista y convertirse en realidad. Tenemos que trabajar por fortalecer su participación democrática, laboral y empoderamiento económico, para esto se necesita:

1. Educación para que formen su criterio y rompan la exclusión

2. Trabajo en donde desarrollen sus proyectos de vida y potencial

3. Liderazgo, permitirles oportunidades de dirección y roles decisivos en la sociedad.

¿Qué propone para reformar la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y lograr resultados tangibles en su labor?

Para lograr que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes sea eficiente y eficaz en su gestión es necesaria una reestructuración que apunte a eliminar las falencias y debilidades que hasta el momento son evidentes. Se debe establecer un nuevo procedimiento para que el trámite de denuncias sea ágil.

La falta de autonomía de la Comisión para desarrollar ciertas actividades y práctica de pruebas retarda el trámite de los expedientes, para solucionar eso, debe otorgársele independencia en el ejercicio de su labor investigativa para que no dependa de organismos externos.

Así mismo, debe fortalecerse con suficiente personal, que sea vinculado a través de concurso de méritos y establecer lineamientos de ética que deben cumplir todos los miembros que la conformen.

La corrupción es un problema de primer orden en el país: entre 2018 y 2021, según Invamer Poll, el porcentaje de personas que considera que es un asunto que está empeorando pasó del 71 % al 90 %. ¿Cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

El principal problema de la corrupción es que hay flexibilidad con quienes cometen ese delito. No se pueden otorgar ningún tipo de beneficios al corrupto una vez sea comprobada la falta; nada de brindar exenciones o premios a la corrupción. La persona que sea condenada por esto debe ser expropiada de los bienes producto de esa actividad y exigírsele que compense el perjuicio derivado de esta.

Tres de cada cuatro colombianos, según Invamer Poll, tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa imagen negativa?

El principal problema de la imagen del Congreso es la generalización y la forma de excluir a quienes lo eligen, partamos de que para robar no se necesita ser político, por lo que tampoco todos los políticos son ladrones o buscan beneficio personal. Es necesario acercar al colombiano de a pie, hacer que sea parte del ejercicio democrático, no aparecer cada 4 años, sino entablar un constante diálogo, representar sus necesidades y rendir cuentas.

¿Propondría desde su posición de congresista un acercamiento diplomático y comercial con Venezuela con miras a restaurar las relaciones entre ambos países?

Puede abrirse la posibilidad de realizar un acercamiento con Venezuela, siempre y cuando se logre restablecer la democracia y el respeto de los Derechos Humanos en el vecino país.

¿Cuáles son los principales problemas de la región que pretende representar y cómo solucionarlos?

Mis principales esfuerzos desde el Congreso estarán enfocados en:

Seguridad: Buscar solución al problema de la reincidencia, sumado a promover el trabajo articulado entre la institucionalidad y ciudadanía, además del soporte en infraestructura urbana y social.

Educación y Empleo: Formación técnica, tecnológica y universitaria en habilidades y competencias para el mercado laboral del Siglo XXI.

Movilidad: Decir que se puede solucionar en 4 años sería mentirle a los electores, de hecho, estaremos en obra los próximos 10 años, ¡$27 billones de Pesos en inversión!, por esto debemos vigilar la ejecución de las obras y abogar por el óptimo funcionamiento del sistema público de transporte en la ciudad.

Salud: Incentivar la promoción, prevención y atención integral de la salud mental; eliminar las barreras de acceso a la atención de la salud en general y asegurar recursos para la generación de buenos hábitos y promoción del bienestar personal.

Volver a la Familia: Reivindicar los derechos del adulto mayor, las mujeres, los niños y niñas.

Para conocer más del candidato, puede buscarlo en redes sociales y revisar a fondo sus propuestas y posturas políticas. En Instagram, Twitter e Instagram lo encuentra como @juanmdiazma.