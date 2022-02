A Quemarropa con Óscar Javier Urquijo Cabrera, candidato a la Cámara

Óscar Javier Urquijo Cabrera tiene el número 118 en el tarjetón, en el Nuevo Liberalismo. Foto: Cortesia

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Tengo la experiencia, llevo mas de 20 años trabajando en el legislativo, pero la principal razón es el tratar de acortar la diferencia de desigualdad que hay entre los colombianos, que es creo yo, el problema mas grande de esta sociedad. No puede ser que el 90% de los colombianos no tengan oportunidades, que los estudiantes de secundaria no puedan ingresar a la universidad. En Colombia, de 100 estudiantes de secundaria solo ingresa a la universidad el 30% y termina la carrera el 11%, y solo se queda en el país el 3%. Aquí los ricos todos los días son más ricos, y los pobres son más pobres. Tenemos que darles muchas más oportunidades a los millones de colombianos y eso lo logramos si tenemos una legislación más social, equilibrada y equitativa para todos los colombianos.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso.

No, ninguna.

De ser electo, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Cambiar el sistema que tenemos hoy en el país. Lo cambiamos si nos unimos todos los sectores a legislar realmente para los 50 millones de colombianos y no para los sectores mas privilegiados de nuestro país.

A su criterio ¿cuáles son los principales problemas de Colombia y cómo solucionarlos?

Como lo dije anteriormente, la desigualdad social, lo que tenemos es que acortar la brecha que tenemos en la actualidad en nuestro país.

La corrupción es otro de los males que nos aquejan hoy. Para atacar este mal tenemos que legislar todos los sectores, sin distingo de partido para que se dé una verdadera independencia de todos los estamentos del orden nacional, departamental y municipal.

¿Realizaría alguna modificación al Acuerdo de Paz? ¿cuál y por qué?

No, creo que hay que fortalecerlo y hay que darle tiempo, para que nos dé verdaderos resultados.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno adelante diálogos de paz con el Eln? ¿Por qué?

Sí, pero deben tener y demostrar verdadera voluntad de paz. No podemos seguir en esta guerra fratricida matándonos los unos a los otros, en la que civiles y campesinos inocentes caen en una guerra sin sentido. Yo quiero estar en la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes para aportar mi experiencia para un eventual proceso con ellos.

¿Cuál es su posición en temas como la legalización de las drogas, el aborto y la eutanasia?

No se pueden legalizar de un solo tajo los alucinógenos. Nosotros hemos tenido un avance importante en la legalización del cannabis medicinal, de hecho, los hermanos Galán lideraron la ley número 1878 del 2016 en el Congreso de la Republica. Ha faltado reglamentación y voluntad política del Gobierno Nacional para que un renglón de la economía que deja miles de millones de dólares a nivel mundial nos toque a nosotros.

No estoy de acuerdo con el aborto general después de una determinada gestación de la mujer.

La eutanasia, si hay sufrimiento como se ha demostrado en múltiples casos, debe ser aplicada, pero con el consentimiento de su ámbito familiar.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta? ¿Por qué?

Lo que creo que debemos es revisar a fondo, sin desconocer de antemano que esos sectores cumplen una labor social muy importante en nuestro país.

¿Estaría de acuerdo con una reforma a la Policía? Y, en esa línea, ¿cree que debe acabarse el Esmad?

No creo que se necesiten más reformas, ya se han hecho las reformas suficientes y el Esmad se debe mantener.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Creo que las mujeres hoy en día tienen una participación muy importante en todos los sectores de nuestra sociedad. Mi partido, el Nuevo Liberalismo, colocó a encabezar la lista del senado a una mujer, la doctora Mabel Lara.

¿Qué propone para reformar la Comisión de investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y lograr resultados tangibles en su labor?

De hecho últimamente hemos visto resultados, fueron sancionados y retirados de sus cargos Magistrados de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, eso ya es un gran avance. Si se requiere, de una gran reforma para darle más dientes a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes; y así poder realmente adelantar investigaciones serias de los aforados como el presidente y el fiscal general de la nación.

La corrupción es un problema de primer orden en el país: entre 2018 y 2021, según Invamer Poll, el porcentaje de personas que considera que es un asunto que está empeorando pasó del 71 % al 90 %. ¿Cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Tenemos que hacer una reforma constitucional muy de fondo y que participen todos los sectores políticos del país. Mi opinión es que tenemos que reformar las fuerzas Militares, la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y las Altas Cortes. Aquí debe de haber total independencia y el sistema o el mecanismo de la escogencia de los altos funcionarios tiene que cambiar. No podemos seguir siendo parte de este circulo vicioso, que es el que nos ha llevado al abismo.

Tres de cada cuatro colombianos, según Invamer Poll, tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa imagen negativa?

Lo primero es trabajar más, no podemos desconocer la labor de nuestros padres de la patria, pero como en todo cuerpo colegiado, hay buenos, regulares y malos. De hecho, por eso tome la decisión de presentar mi nombre a la Cámara de Representantes por Bogotá: soy un abogado especializado “de la nocturna”, nacido en la localidad de Puente Aranda, casado y padre de familia. Comencé mis pinos en la política como mensajero en la Contraloría de Cundinamarca, hasta ser asesor del Congreso de la Republica. Tengo 50 años y todo me lo he ganado a pulso, con esfuerzo, disciplina, constancia y dedicación.

Otro paso que debemos dar para mejorar la imagen del congreso es nivelar el salario que hoy devengan los congresistas y regular los recesos legislativos que son arbitrarios, desobligantes y exagerados en comparación con la totalidad de los colombianos.

¿Propondría desde su posición de congresista un acercamiento diplomático y comercial con Venezuela con miras a restaurar las relaciones entre ambos países?

S{i, lo que se ha hecho hasta el momento solo nos ha traído perjuicios para todos los colombianos, pero en especial para los que viven en las fronteras. Debemos tener alguna comunicación para con sectores del hermano país tener acuerdos mínimos vitales que requieren las dos naciones.

La diplomacia debe tener caminos y los gobiernos no podemos seguir enfrentados, los ciudadanos de a pie son los que más sufren. Por temas políticos y de los partidos, millones de ciudadanos de las dos naciones estamos pasando toda clase de necesidades.

¿Cómo está financiando su campaña?

Con recursos propios y de algunos empresarios, sectores de la educación y amigos en general nos están aportando para suplir las necesidades que se presentan en esta campaña.

¿Cuáles son los principales problemas de la región que pretende representar y cómo solucionarlos?

Bogotá es la ciudad de todos, tenemos gentes de los 32 departamentos. En el tema que me voy a centrar es la seguridad de todos los ciudadanos que habitamos en Bogotá.

El primer paso es convocar a todos los sectores para trabajar en esta problemática que nos aqueja en las 20 localidades de nuestra ciudad. Esto es un problema de todos, alcaldesa mayor, Policía, Ejercito, ciudadanía, nosotros los legisladores y demás. Tenemos que unirnos para buscar solución a este flagelo que millones de compatriotas reclaman a gritos. No puede ser que a una persona la asesinen por quitarle un celular, no puede ser que aquellas personas que salen a las 5:00 de la mañana a trabajar se vean afectadas por los delincuentes que madrugan a atracar, no puede ser que Transmilenio no tenga la suficiente policía, para capturar a estos bandidos, no puede ser que los atracadores que tienen 20 y 30 entradas a la cárcel sigan habitando nuestra ciudad como sin Dios ni ley, no todo eso lo tenemos que atacar entre todos los colombianos y bogotanos que somos de bien.