A Quemarropa con Sara Botero, candidata a la Cámara de Antioquia por Comunes

Sara Botero Foto: Cortesía

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Poder llevar la voz de los territorios más alejados y más vulnerados al espacio donde se toman las decisiones más importantes del país.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso.

No.

¿Cómo está financiando su campaña al Congreso?

Con el apoyo del partido y desde la autogestión.

De ser electo, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

La defensa del territorio, el acuerdo de paz, el tema de tierras y la problemática ambiental.

A su criterio ¿cuáles son los principales problemas de Colombia y cómo solucionarlos?

La falta de acceso de las poblaciones a una vida digna y que no tengan vías para acceder a la salud y la educación; que hay unas minorías que realmente no tienen ni para comer; y muchas concesiones mineras que están afectando a las poblaciones más vulnerables. Se debe avanzar en la implementación total del acuerdo de paz y en planes de ordenamiento de la propiedad donde las comunidades sean escuchadas.

¿Realizaría alguna modificación al Acuerdo de Paz? ¿cuál y por qué?

La única modificación que se puede hacer es que se cumpla lo que está acordado. El acuerdo se hizo para todo el pueblo colombiano, es un acuerdo para esos colombianos que no tienen voz y es necesario que se cumpla tal como está.

¿Está de acuerdo en que el Gobierno adelante diálogos de paz con el Eln? ¿por qué?

Claro que sí, es una necesidad, si bien sería muy diferente a como se hizo con las Farc, es necesario plantearse una vía negociada con ese grupo. En realidad, lo que necesitamos es generar más acuerdos en pro de buscar la paz territorial.

¿Qué posición tiene sobre la legalización de las drogas?

Es un tema complejo, claro que se entienden las afectaciones que tienen las familias cuando hay un hijo, una hija, un familiar o un allegado con problemas de consumo, pero la vía es la legalización, sobre todo por la repercusión violenta del narcotráfico.

¿Ampliaría los derechos sobre aborto y eutanasia que ya contempla la Corte Constitucional bajo jurisprudencia?

El aborto debe ser para la mujer que no desee o para el cuerpo gestante que no desee concebir, porque una persona que sea traída sin deseo, pues vendrá simplemente a padecer de una vida sin una familia, sin un apoyo, sin una red. Sobre la eutanasia, considero que es una decisión que se debe respetar, sobre todo cuando hay pacientes que sufren de dolores crónicos y no necesariamente padecen una enfermedad crónica.

Hay muchos obstáculos para que funcionarios cumplan las sentencias de la Corte Constitucional sobre derechos de personas LGBT+ y parejas del mismo sexo. ¿Qué acciones impulsaría para acabarlos?

Muchos funcionarios desconocen a las minorías, yo considero que ellos deberían tener una formación, al igual que policías y militares, en todos estos temas de diversidades, minorías y derechos humanos, porque más allá de ser un tema de la comunidad LGBT+, es un tema de sensibilidad hacia la vida. También es importante articular con estas poblaciones para que puedan ocupar esos cargos públicos y ser la voz de las poblaciones que representan.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta? ¿por qué?

Sí. Porque ellas reciben muchos recursos. De ahí que deban pagar impuestos que sean de utilidad para el desarrollo de toda la población.

¿Estaría de acuerdo con una reforma a la Policía? Y, en esa línea, ¿cree que debe acabarse el Esmad?

Sí. Primero, la policía debe tener una formación en derechos humanos, los policías deben tener la posibilidad de estudiar, no solo una formación para la defensa, pues se ve como vulneran los derechos sobre todo de los manifestantes; el Esmad no puede seguir existiendo porque reprime la protesta social y afecta a las minorías que reclaman por sus derechos, no podemos tener más jóvenes que pierdan sus ojos o que se afecte la vida.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Las mujeres debemos tener garantías en el ejercicio político, nosotras no debemos seguir siendo las cuotas que llenamos las listas, debemos tener la voz y las garantías plenas. Los partidos deben comprender que tenemos necesidades diferenciales, trabajamos el doble, trabajamos a tiempo completo. Ese 10% que los partidos tienen para las mujeres debemos hacerlo efectivo en temas de pedagogía, en temas de capacitación, necesitamos que los escenarios se nos abran realmente.

¿Qué propone para reformar la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y lograr resultados tangibles en su labor?

Propongo que se acabe con esa inoperante Comisión de Acusación y que todos los procesos que involucran a los aforados sean llevados directamente a la Corte Suprema de Justicia.

La corrupción es un problema de primer orden en el país: entre 2018 y 2021, según Invamer Poll, el porcentaje de personas que considera que es un asunto que está empeorando pasó del 71 % al 90 %. ¿Cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Se necesitan sanciones reales para los corruptos, también hay que hacer mucha pedagogía para que las personas entiendan que vender el voto es darles carta blanca a los corruptos; además, se requiere mayor vigilancia de los entes de control para que en las campañas no se compren votos, quienes llegan a legislar comprando votos llegan es a robar.

Tres de cada cuatro colombianos, según Invamer Poll, tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa imagen negativa?

El Congreso se tiene que cambiar, pero es la gente la que elige, también habría que preguntar por qué eligen a los mismos, tenemos que hacer mucha pedagogía para que se conozca el Congreso, explicando la importancia de ese escenario, se requiere de mucha pedagogía.

¿Propondría desde su posición de congresista un acercamiento diplomático y comercial con Venezuela con miras a restaurar las relaciones entre ambos países?

Habría que hacer lo necesario para mejorar la relación que se tiene con Venezuela y si hay algo en lo que ambos países se puedan beneficiar habría que hacerlo, desde una vía diplomática y el pro del beneficio de las relaciones bilaterales.

¿Cuáles son los principales problemas de la región que pretende representar y cómo solucionarlos?

Falta de garantías de derechos fundamentales como el agua potable, el trabajo digno, la vida digna; también es importante exigir la implementación del acuerdo de paz porque plantea temas fundamentales como las vías terciarias, la tierra, la sustitución de cultivos ilícitos, habría que hacer agendas desde lo local y veeduría desde el Congreso.