Lucho Garzón se queda con la cabeza de lista de la Alianza Verde: así fue la votación

El partido Alianza Verde ya definió sus cartas para las elecciones legislativas del 2026. El exalcalde de Bogotá Lucho Garzón se quedó con la cabeza de lista al Senado de este partido, venciendo en la puja por este renglón a los actuales congresistas Jonathan Pulido ‘Jotape Hernández’ y Angélica Lozano.

Fueron 20 votos a favor de Garzón contra los 7 que obtuvo el senador ‘Jotape’ y cinco en dirección de Lozano para liderar la bancada en las próximas elecciones. El nombre del exalcalde llegó de la mano con el aterrizaje de En Marcha, el partido del exministro Juan Fernando Cristo, quien lo propuso como una alternativa para aliviar las tensiones dentro de la colectividad.

Aunque Hernández reclamó por su lugar aludiendo a los más de 187.000 votos que obtuvo en el 2022, su postura de oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro pasaron factura en la interna del partido, donde encontró un grueso de opositores. El senador también hizo alusión a la encuesta contratada por el partido para valorar la favorabilidad de sus figuras de cara a los comicios del próximo año y donde lideró en opinión con 21,8 % de respaldo.

Otra figura del partido que también buscó ese primer lugar fue Ariel Ávila, senador que ha estado más cercano a las posturas de la Casa de Nariño, pero que tampoco lograba las mayorías en el Comité de Avales para su designación. La senadora Angelica Lozano entró en última hora a esta contienda y también referenció la encuesta con casi el 15 % del respaldo en la militancia, mientras que Andrea Padilla, propuesta desde el sector del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, se bajó en la antesala de la última votación.

Otro nombre que se puso en la mesa a última hora fue el del representante Duvalier Sánchez, quien previo a esta reunión del partido no había definido si dar el salto al Senado o poner la mira en las elecciones regionales para llegar a la gobernación el Valle en 2027.

Con Garzón a la cabeza de la lista, En Marcha y el exministro Cristo toman fuerza dentro del partido y si bien el sector opositor e independiente del partido “aceptaron la derrota”, también consideran que esto podría decantar en un posible ingreso al frente amplio propuesto desde la Casa de Nariño. No obstante, los encuentros de la última semana han estado alejados, según fuentes de El Espectador, de ese espectro presidencial y, de hecho, en el partido aún no se decantan por otorgar un aval o sumarse a una candidatura.

Esta última reunión de bancada desarrollada el pasado lunes 1 de diciembre también permitió definir algunas cabezas de lista regionales. En Bogotá la representante Catherine Juvinao liderará la Cámara por este partido, mientras que en Boyacá lo hará el Jaime Raúl Salamanca, que ya fue presidente de esa corporación.

