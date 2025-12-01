Alianza Verde sigue en disputas por cabezas al Congreso: Juvinao lidera la Cámara por Bogotá

Alianza Verde sigue en disputas para definir las cabezas al congreso (Catherine Juvinao, Angélica Lozano, Ariel Ávila y Jota Pe Hernández) Foto: Redes sociales

Con el calendario electoral avanzando hacia una de sus fechas más decisivas, el partido Alianza Verde inició una semana cargada de negociaciones internas y debates estratégicos. La colectividad comenzó a cerrar nombres para las listas al Congreso de 2026. El primer movimiento de relevancia ya se dio en la Cámara por Bogotá: Catherine Juvinao será la cabeza de lista tras obtener un respaldo prácticamente total en el comité de avales.

Juvinao, quien ha sido una de las congresistas que más se ha destacado por mantener una fuerte oposición al gobierno Petro desde su llegada al Legislativo, se consolida como una de las figuras más pujantes para la contienda del 2026.

Mientras se concretaba la definición para Bogotá, a la reunión entró otra discusión relevante: el posible retorno de antiguos congresistas que buscan un nuevo turno en el Legislativo. Entre ellos figura el exrepresentante Mauricio Toro, quien también fue director de Icetex y estuvo en la Cámara entre 2018 y 2022, volvió a sonar en los pasillos. Aunque su eventual candidatura aún no está confirmada, su aparición en las primeras conversaciones refleja el interés de colectividad por reincorporar figuras con experiencia previa.

Las discusiones continuarán durante la semana, en un escenario donde cada movimiento deberá equilibrar el complejo rompecabezas de alianzas dentro del partido.

Cabe anotar que uno de los aspectos que ha marcado el debate entre los miembros de la colectividad tiene que ver con la encuesta de opinión interna con la que se midió la percepción sobre congresistas y posibles aspirantes al Senado, el sondeo situó en primer lugar al senador Jonathan Pulido, conocido como ‘Jota Pe’ Hernández. Sin embargo, pese su liderazgo en el estudio, el partido aclaró que este proceso “no es vinculante”, lo que quiere decir que la cabeza de lista al Senado se definirá en medio de las discusiones de esta semana.

Esa aclaración no ha sido un detalle menor. Dentro del partido existe preocupación por evitar fracturas que pudieran minar la construcción de listas conjuntas. Por ello, la dirección del partido insiste en que cualquier decisión deberá pasar por los procedimientos ordinarios, tal como lo señalaron voces internas, “se deben seguir los procedimientos habituales en los que priman las votaciones”.

Aunque la encuesta dejó a ‘Jota Pe’ en el primer lugar, también posicionó a los senadores Angélica Lozano y Ariel Ávila como figuras con respaldo significativo. Ambos, ubicados en segundo y tercer lugar, han insistido en que respetarán la determinación oficial del partido.

Con Juvinao ya definida en Bogotá y con la disputa por el Senado abierta, Alianza Verde se prepara para una semana que será definitiva para configurar su oferta electoral de cara a los comicios del 2026.

