ABC para conocer el proyecto que crearía licencia remunerada por muerte de mascota

Entre las cientos de iniciativas que circulan todos los días por el Congreso, hay una que apunta a ser una herramienta para aquellas familias multiespecie que deben transitar el duelo cuando fallece su mascota o animal de compañía.

El proyecto de ley es de autoría de Alejandro Carlos Chacón, representante del Partido Liberal, y está a la espera de enfrentar su primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara. Chacón le contó a este diario que si bien esta propuesta llevaba buen tiempo en el Congreso, apenas hace poco la secretaría de la Cámara la remitió a dicha comisión. En ese espacio fue designado el parlamentario Henry Correal, también liberal, como ponente para liderar la discusión.

Para convertirse en ley todavía le falta camino: en total, el proyecto debe superar con éxito cuatro debates, tanto en Cámara como en Senado, para lograr aprobación del Congreso y pasar, luego, a sanción presidencial. Si bien es una iniciativa aún biche en el trajín legislativo, ha llamado la atención de varias personas porque representaría un beneficio para quienes componen su familia de animales de compañía y deben encarar sus muertes con la misma profundidad que cuando se pierde a un ser humano.

“Los animales que forman parte de las familias son seres amados e integrantes protagónicos de los núcleos familiares. En la actualidad seis de cada diez hogares cuentan con animales de compañía domésticos y de estos el noventa por ciento los consideran miembros de su núcleo familiar”, señaló Chacón en el documento de exposición de motivos. Estos son los puntos claves del proyecto:

El proyecto consta apenas de cuatro artículos. En el primero, establece que será una obligación del empleador otorgarle a su trabajador la licencia de luto remunerada por el fallecimiento de su animal de compañía doméstico. Para ese fin, el trabajador deberá informar al empleador que dentro de su núcleo familiar existe una mascota. Ese es el requisito principal para acceder al beneficio, en caso de que la norma vea la luz en el Congreso. La iniciativa dispone que serán dos días de luto para el trabajador.

Para crear esta nueva figura, el proyecto también crea unas obligaciones especiales que recaen sobre ambas partes. Por un lado, el empleador conceder la licencia de luto remunerada por fallecimiento de la mascota a cualquiera de sus trabajadores, sin importar cuál es su modalidad de contratación o vínculo laboral.

Algo que sí debe tener en cuenta el empleador o la empresa, es qué tipo de animal es, pues el proyecto expone que la licencia no tendrá lugar únicamente cuando se trate de animales catalogados de fauna silvestre y exótica, conforme lo establecido en la Ley 1333 de 2009 y el Título XI de la Ley 599 de 2000.

¿Cuándo debe el trabajador dar cuenta de que su núcleo familiar está compuesto por un animal de compañía? Para que aplique esta licencia, Chacón propone que el trabajador debe entregar este registro de forma escrita, una vez inicia la relación laboral, o en el transcurso de la misma. Lo importante, eso sí, es que lo haga, a más tardar, dos días después de la adquisición o adopción de una mascota o animal de compañía doméstico.

“Para cumplir con lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 58 del Código Sustantivo del Trabajador, el trabajador deberá aportar el carnet de vacunas del animal de compañía doméstico o en su defecto un documento que debe contener la siguiente información: nombre, especie, imagen y demás características físicas generales que permitan identificar e individualizar al animal. La anterior información suministrada formará parte de la hoja de vida del trabajador”, se lee en el documento. Asimismo, consta en sus páginas que el empleador no estará obligado a otorgar la licencia por luto “cuando el trabajador no cumpla con lo establecido en la presente ley”.

Chacón comentó en el proyecto que este tiene fundamento, entre otras cosas porque en la etapa del duelo las personas no estarán concentradas para trabajar. “En 2018, Cary Cooper, académico y profesor de psicología organizacional de la Universidad de Manchester señaló para la BBC de Londres que la muerte de una mascota no solo trae consecuencias personales o dentro del núcleo familiar, también repercute en la productividad de las empresas. el tema no es reciente, ya que se han generado debates a nivel internacional debido a casos puntuales. Uno de los más sonados ocurrió en 2018: Katie Adkins, en Inglaterra, a quien su empleador le concedió una licencia remunerada por duelo de dos (2) días al fallecer su perro Goliath, con quien compartió y formó un vínculo durante varios años”, se lee en el documento.