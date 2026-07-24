Abelardo de la Espriella habló de sus apuestas para las regiones y vinculó al sector privado

El presidente electo Abelardo de la Espriella desde Medellín. Foto: Gobernación de Antioquia

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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, continúa con su gira por varios lugares del país en el marco de lo que denominó empalmes regionales. Tras anunciar que buscará convertir a Barranquilla en “capital alterna” y a Medellín como otro de sus centros de gestión, desde varias regiones le han pedido que haga lo mismo, particularmente en Bucaramanga, Cali y Cartagena.

Este viernes, a través de sus redes sociales, el ganador de las elecciones compartió un video de uno de sus empalmes en el que trazó algunas líneas de su estrategia para las regiones. “El verdadero desarrollo nace en las regiones y llega hasta el último rincón de nuestra Patria”, aseguró.

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A renglón seguido, De la Espriella anunció que impulsará un censo nacional, con especial atención al Caribe colombiano, “para identificar cada escuela olvidada. Ningún niño volverá a quedar por fuera de las oportunidades por culpa del abandono del Estado”. En este punto agregó que espera desatar una cooperación entre el Estado y el sector privado para implementar las soluciones.

“Trabajaremos de la mano con las regiones, las comunidades y la empresa privada para transformar la educación, dignificar la infraestructura escolar y abrirles a nuestros niños y jóvenes el camino hacia un futuro con más oportunidades. Donde hoy hay abandono, construiremos oportunidades. Donde hoy hay olvido, llegará la Patria Milagro”, dijo.

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A estos planteamientos en torno a las regiones se suma la disputa simbólica y política que ha desatado su intención de sacar la posesión presidencial de Bogotá y llevarla al Cauca. Por ahora, De la Espriella tiene el visto bueno del Senado y espera el de la Cámara, pero a esa discusión le falta definir si el acto de juramento será en cualquier lugar civil o en un recinto militar, a lo que se oponen varias fuerzas del legislativo.

“El Senado de la República, en ejercicio de su independencia, voto a voto, aprobó la posesión del Tigre en Popayán, en la Casa de los Héroes de la Patria. La grandeza de los símbolos, del nuevo orden y del debate constructivo empieza a dar sus frutos: acuerdos por la Patria, acuerdos para los ciudadanos”, escribió al respecto en su cuenta de X.

Este viernes, el jefe de Estado electo estará en Envigado y luego se trasladará a Barranquilla, donde en las últimas horas ha sostenido varias reuniones con su equipo más cercano para preparar la llegada al poder.

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