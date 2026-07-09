Así se alista la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella del 7 de agosto

Junto a José Manuel Restrepo durante la entrega de credenciales que los acreditan como presidente y vicepresidente de Colombia para el periodo 2026-2030 Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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La posesión de Abelardo de la Espriella como presidente electo el próximo 7 de agostos ya se encuentra en su fase preparativa y todos los pormenores están siendo revisados por el equipo del futuro mandatario nacional. Sin embargo, hay varios puntos que podrían entorpecer los deseos de tomar posesión desde una guarnición militar.

Y es que el presidente electo ha sido claro en querer recibir la banda presidencial en una instalación de las fuerzas del orden. Eso se debe a lo que ha catalogado como un compromiso con las fuerzas militares, a quienes ha dirigido muchos de sus discursos tanto en campaña como en su tránsito hacia el poder. De hecho, parte de su camino presidencial lo hizo con grupos de la reserva activa.

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Ese acto protocolario da inicio a su mandato, pero por norma constitucional debe ser realizado con el pleno del Congreso, siendo el presidente del Senado, que se elegirá el próximo 20 de julio, el encargado de tomar juramento del mandatario presidencial.

Por lo general, el acto se suele realizar en la Plaza de Bolívar, aunque también se han realizado ceremonias “alternas” o “simbólicas” ante diferentes comunidades. Por ejemplo, el saliente presidente, Gustavo Petro, tomó posesión el 7 de agosto la capital del país, pero el día 4 de agosto del 2022 tuvo un acto de posesión ante el pueblo Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta, mientras que el día 6 lo hizo ante comunidades afro y sectores sociales en el parque Tercer Milenio de Bogotá.

Ahora bien, el interrogante que se ha sembrado es si legalmente De la Espriella podría tomar posesión en un lugar diferente a la Plaza de Bolívar o la capital del país. En una reciente entrevista el secretario General del Congreso, Digo González González, señaló que “constitucional y legalmente la norma nos establece que el Congreso de la República tienen su sede en la capital, Bogotá. Pero a renglón seguido establece que las Cámaras, de común acuerdo, pueden cambiar esa sede. Lo que tendrían que hacer es presentar una proposición en la que se aprueba que el Congreso en pleno sesione en la guarnición de preferencia o que haya manifestado su solicitud el señor presidente electo y allí podremos dirigirnos y tomar la posesión”.

Con ese punto sobre la mesa, desde el equipo del presidente electo ya se han realizado las consultas pertinentes a los diferentes organismos para poder realizar ese acto de posesión en una guarnición. Según ha señalado De la Espriella “será un acto sin precedentes”. Son varias las opciones contempladas desde el Fuerte Militar de Tolemaida (Cundinamarca), la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez de Cali (Valle del Cauca) o el Batallón de Infantería Número 7 General José Hilario López (Cauca).

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De momento, no hay un opción definida. Según dijo el ministro de Defensa designado, el general (r) Jorge Eduardo Mora, “hay unas opciones” en la mesa, más no un lugar definido. Y es que un punto a tener en cuenta sobre la posesión es el despliegue logístico que este puede implicar.

Aunque no hay lista de invitados, las ceremonias de posesión presidenciales suelen contar con la presencia de los expresidentes de Colombia en vida, algunos jefes de Estado aliados, así como figuras políticas. Además, también asiste el pleno del Congreso y el gabinete electo, siendo uno de los apartados al que más detalle se le ha dedicado en esta planificación. De forma paralela, este jueves la Cancillería tendrá que expedir la licitación con la que se contratará a la empresa encargada, precisamente, de todo el despliegue logístico para esa jornada del 7 de agosto.

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