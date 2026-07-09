“Cuidar las instituciones”: llamado de la Iglesia tras choques entre Petro y De la Espriella

El monseñor Héctor Fabio Henao hizo un llamado a bajar tensiones tras los choques entre Petro y De la Espriella. Foto: El Espectador

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Las tensiones en el escenario político durante el tránsito de poder entre Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella han llevado a un nuevo llamado conjunto de la institucionalidad para el respeto de la democracia y la Constitución. Este nuevo llamado lo encabezó la Iglesia Católica que pidió “cuidar las instituciones” y bajar el tono del debate tras los choques entre el gobierno saliente y entrante.

Así lo expresó el monseñor Héctor Fabio Henao, delegado para las Relaciones de la Iglesia Católica y el Estado colombiano, luego de los severos choques que han mantenido los bloques políticos liderados por Gustavo Petro e Iván Cepeda contra el gobierno electo de Abelardo de la Espriella.

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En medio de ese escenario, el monseñor Henao dijo que “hay que evitar, desde todos los niveles, que se lancen mensajes que profundicen la polarización y que creen desconfianza en la ciudadanía. Debemos crear un clima de diálogo, respeto y cooperación”.

Resaltando en la importancia del momento político y de transición democrática que vive el país, dijo que precisamente que es necesario “que desde todos los niveles de la sociedad lo tomemos con sinceridad, prudencia y confianza en las instituciones del país. Es posible que haya, por su puesto, inquietudes y diferencias”. Eso nos obliga a actuar con responsabilidad, con sentido del bien común, pero, sobre todo aquellos que tienen responsabilidad, con apego a la Constitución", dijo Henao.

Finalmente dijo en su comunicación que es clave en este momento de tránsito “mantener la confianza en las instituciones y en el país; fortalecer la esperanza, cuidar la confianza y mantener un clima de madurez democrática. Colombia hoy necesita que todos nos esforcemos en trabajar en la unidad nacional”.

Ese llamado ha sido respaldado por otras instituciones. De hecho, de forma reciente tanto la Procuraduría como la Contraloría y la Defensoría del Pueblo reiteraron sus llamados para rebajar las tensiones entre dos de los principales actores de la política nacional.

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De hecho, la defensora Iris Marín dijo que este escenario “no puede convertirse en un escenario de confrontación política”. La funcionario puntualizó en que “las diferencia entre quienes ejercen responsabilidades públicas no pueden desplazar del centro de la agenda los problemas y los derechos de la gente”.

Además, resaltó que “ningún interés político puede estar por encima de la Constitución, de las instituciones democráticos y de los derechos humanos de las más de 50 millones de personas que habitan en Colombia”. Un línea similar adoptó el procurador General, Gregorio Eljach, quien dijo que “la transición de democrática debe realizarse en completa paz y armonía por respeto a nuestras instituciones y a cada ciudadano que depositaron en las urnas su fe en la democracia. El nuevo presidente de la República asumirá sus funciones el próximo 7 de agosto como ordena la Constitución”.

También desde la Contraloría seguir los lineamientos constitucionales para garantizar ese tránsito de poder entre Petro y De la Espriella. Fue por ese motivo que ese órgano electoral lideró un primer encuentro de empalme con los delegados del gobierno entrante, incluido el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo. Allí 18 contralores delegados remitieron algunas cifras para el análisis del estado en el que se iniciará un nuevo periodo presidencial el próximo 7 de agosto.

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