“Lo primero es nuestra soberanía nacional y los intereses del país”: canciller designado

Omar Bula Escobar, canciller designado, explicó las nuevas prioridades en materia de política exterior. Foto: Santiago Ramírez Marín

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¿Por qué llegó a la Cancillería?

Yo he trabajado muchísimo en el ámbito internacional toda mi vida. Trabajé con las Naciones Unidas por al menos 20 años en varios continentes y me ocupo siempre de los temas que trascienden fronteras. Por eso, creo que estoy en el lugar indicado y espero hacer un buen trabajo por todos los colombianos. Esto no lo digo por retórica barata, sino porque es en serio por los colombianos. Colombia merece una posición mucho más prominente en el escenario internacional, como la tuvo en el pasado, y podemos tenerla mejor aún.

¿A qué le apuntará en su gestión?

Tenemos la oportunidad de convertir a la Cancillería en la punta de lanza del hemisferio sur, de la parte sur del hemisferio occidental. Ese es nuestro propósito, modernizar la Cancillería, volverla más eficiente y manejarla casi como una empresa; estamos hablando de una empresa hoy en día. Nuestras embajadas tienen que mostrar resultados en comercio exterior, en inversión extranjera. Eso vamos a cifrarlo. Las personas tienen que estar capacitadas para cada una de las ramas que vamos a enfatizar, sobre todo la de diplomacia económica, comercial y cibernética. Esta última es de suprema importancia hoy en día por obvias razones, como el desarrollo de la inteligencia artificial y todas las tecnologías modernas.

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Al gobierno electo lo acusan de supuestamente poner en riesgo la soberanía nacional…

Vamos a concentrarnos mucho en la soberanía nacional. Y no solamente sobre la soberanía física del terreno, que efectivamente está ya tomada en gran medida por el crimen organizado, sino también en la soberanía cultural, la soberanía social; es una defensa de nuestros valores occidentales, que yo creo que son fundamentales. Occidente está siendo atacado en Europa, en Estados Unidos y en América Latina; es un momento clave de reorganización geopolítica global, en el cual tenemos que insertarnos ya. No podemos esperar más, porque estamos mirando hacia el futuro, ya no podemos mirar hacia atrás. Debemos mirar a mediano y largo plazo, en términos de dejar una huella válida en relaciones exteriores para el futuro.

¿Se reforzará la relación con Estados Unidos? Algunas voces lo ubican a usted como muy cercano al ala republicana del presidente Donald Trump

Pues yo no conozco ni a Bernie Moreno ni a Marco Rubio, o sea que no soy cercano; tal vez algún día nos conozcamos y nos acerquemos. Es obvio que el presidente electo lo dejó muy claro en su programa presidencial: nos vamos a acercar a los Estados Unidos, y no como lo ven algunos como acercarse al imperio. Esto no se trata de imperios o no imperios, se trata de una relación comercial muy sólida que hemos tenido con ellos desde hace mucho tiempo. Fuimos durante mucho tiempo el aliado principal de los Estados Unidos en la región y creo que debemos volverlo a ser. Tenemos un apoyo de Estados Unidos para acabar con el cáncer que hemos tenido desde hace 40 años: el crimen transnacional organizado y la droga.

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¿Eso no es una suerte de dependencia con Washington?

Yo, cuando estuve por fuera, tuve la ventaja o la oportunidad que me dio Dios de ver las cosas desde la barrera. Y veo el mundo como un todo y ahí está la posición de Colombia en este mundo. Una de las cosas que el mundo debe saber y con la que Colombia debe estar más consciente: hemos dejado que este fenómeno del crimen transnacional organizado crezca demasiado y es hora de abordarlo. En ese sentido, la relación con Estados Unidos es clave porque el presidente de los Estados Unidos también tiene esos propósitos; no solo para nosotros, sino para Perú, Ecuador y para muchos países de la región que están abriendo los ojos ante una realidad que nos tomó ventaja.

¿De qué manera se volverá al diálogo con Israel?

La relación con Israel también, de manera muy expresa lo dijo el presidente, la vamos a reanudar. Ha sido un socio estratégico nuestro de toda la vida, un gran socio en términos de seguridad, y es también parte de la cultura occidental y judeocristiana. Pero va a ser una política muy pragmática, y al mismo tiempo teñida con los valores propios, porque aquí no se trata de extremos, se trata de volver a la coherencia, efectivamente, y al sentido común, al valor de la familia, al valor del libre mercado, al valor de la razón. Es todo lo que viene de Occidente y que estamos dejando atrás. Nosotros podemos ser un fuerte, tanto geográficamente de Occidente propio, como en la defensa de esos valores que están siendo atacados en el hemisferio norte, tanto en Europa como en Estados Unidos.

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El gobierno saliente apoya las denuncias de genocidio contra Israel, ¿cómo manejará eso la administración entrante?

Yo tengo mi opinión sobre lo que pasó en Israel y la comparto mucho con el presidente Abelardo de la Espriella. Yo creo que hay dos batallas, siempre, y más en todo lo que vamos a vivir: la batalla real sobre el terreno y la batalla de los medios. A veces son dos verdades diferentes, dos versiones diferentes. La gente debe pensar en eso. Y, en este sentido, la decisión del presidente electo de aproximarse a Israel es firme e implica una comprensión mejor de lo que realmente está pasando en esa región.

El presidente saliente, Gustavo Petro, dice que el gobierno que usted representa “arrodilló” a Colombia ante Washington. ¿Qué le responde?

No, no se trata de arrodillar. Es decir, ¿quién se arrodilla? Cada quien tiene sus cosas. Hay unos que se arrodillaron a la China y están bien arrodillados a la China. Entonces, se trata de establecer relaciones pragmáticas. Estados Unidos, en este momento, por las razones que ya mencioné, es un socio útil. En la medida en que haya algo en lo que estemos en desacuerdo, lo primero es nuestra soberanía nacional y los intereses del país. Ese es el criterio para estar con China, con Estados Unidos y con quien sea. Desde que haya un beneficio mutuo, desde que la decisión sea soberana en términos del posible impacto más allá del negocio per se que se pueda realizar, la relación es pragmática. Entonces, no, no se trata de arrodillarse. Esa visión del imperio ya tiene 40 o 50 años, y es obsoleta, anacrónica; el Che Guevara ya murió hace mucho tiempo, Fidel Castro también. Ya es hora de que demos el paso, porque América Latina se congeló en el siglo XX.

Pero hay un sector político importante que sí lanza esas alertas sobre la soberanía…

Estamos en un mundo diferente, con una China imperial, con multipolaridad, reorganización de las placas tectónicas de la geopolítica. No podemos seguir pensando en el pasado. Eso se acabó. Cuba tuvo un papel muy importante en prolongar ese pensamiento de la Guerra Fría. Por eso nos estamos desactualizando. Estamos en un mundo muy diferente. Y yo pienso, con la venia del señor presidente electo, invertir todos mis esfuerzos para crear una Cancillería moderna, que mire al futuro, pragmática, eficiente, profesional; sobre todo con énfasis en la profesionalización, porque nos falta profesionalidad.

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, aseguró que se deben revisar nombramientos y contrataciones de la canciller saliente, Rosa Villavicencio. ¿Ya se empapó de ese tema?

Sí, porque efectivamente hay un equipo trabajando en eso. Son más de 100 nombramientos que se deben revisar y algunas cosas que no están muy claras. Hay un equipo trabajando en eso. El criterio va a ser simple: es un criterio profesional. Esto es una empresa, porque si tiene la capacidad, si cumple, si muestra resultados, pues para adelante. Aquí no hay favores políticos.

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A usted lo critican porque no representa, supuestamente, a “los nunca”. ¿Se siente “un nunca”?

Aquí hablan de los nunca y dicen que Bula no es un nunca. Pues yo soy un nunca, porque estuve más de 20 años por fuera y nunca he ganado un peso de los gobiernos. Yo trabajé fue para las Naciones Unidas y mi interés, así a la gente le suene retórico, es de mucho altruismo. Tengo muchas ganas de trabajar por el país, al punto que no puedo esperar el 7 de agosto.

¿Cómo será el diálogo con la Venezuela de Delcy Rodríguez?

Colombia tiene una oportunidad única de armar una relación con Venezuela más moderna, abierta, democrática. Una oportunidad que hay que aprovechar. Venezuela tiene su propio ritmo. Estados Unidos ha sido muy claro en sus tres etapas: recuperación, estabilización y transición. No se puede traer mañana mismo a María Corina Machado a unas elecciones, en el caso de que sea ella, o a Edmundo González o quien sea. No se pueden lanzar a unas elecciones en el momento en que todavía están Diosdado Cabello y otros; todo eso tiene un proceso. Es que son más de 20 años de raíces que ellos tienen en ese país y esto no se acaba de un día para otro.

¿Eso es parte del acercamiento con Washington?

Estados Unidos tiene su ritmo y yo creo que debemos seguir ese ritmo de las tres etapas de manera muy cercana y apuntando siempre a una super relación colombo-venezolana para explotarla en lo que de verdad corresponde. Es que la han explotado para otras cosas, como el crimen organizado desde el Catatumbo y con el ELN. Esa es la dirección incorrecta. Ahora hay que explotarla en el sentido positivo, en el sentido sobre todo económico. Nosotros tenemos muchos recursos y esa relación puede potenciarlos. Tenemos un potencial espectacular para ser una potencia regional, pero sin esas etiquetas “de la vida” ni de ninguna otra forma. Estamos firmes por la patria y vamos a sacar a este país adelante. No podemos quedarnos atrás.

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¿Y el diálogo con China?

La relación con China va a ser muy pragmática también. Las cosas que nos convengan serán claves y revisaremos las que no nos convengan. Obviamente, la relación con Estados Unidos y China tendrá que ser diferenciada de alguna manera a medida que nos aproximamos más a los Estados Unidos de hoy. Pero nosotros somos amigos de todos, desde que haya respeto mutuo, beneficio mutuo; y si hay beneficios en un área comercial, pues mejor aún.

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