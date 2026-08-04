Abelardo de la Espriella anuncia Bloques de Seguridad Urbana en medio de cumbre de alcaldes

Abelardo de la Espriella durante cumbre de seguridad urbana con alcaldes. Foto: Cortesía

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El presidente electo Abelardo de la Espriella se reunió en Barranquilla (Atlántico) con alcaldes y secretarios de Seguridad de varias de las principales ciudades del país para coordinar la estrategia que funcionará a partir del 7 de agosto. Desde allí anunciaron nuevos comandantes de la Policía y una serie de “Bloques de Seguridad Urbana”.

El mandatario entrante dio detalles de los Bloques de Seguridad Urbana, que se encargará de consolidar una estrategia de seguridad entre las ciudades. Estos bloques estarán conformados por pequeños grupos de las especialidades de Policía, dedicadas a combatir delitos más graves de cada capital.

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Entre las primeras ciudades donde empezará a funcionar esta estrategia están Barranquilla (Atlántico), Bogotá, Medellín (Antioquia), Cali (Valle del Cauca), Cartagena (Bolívar), Cúcuta (Norte de Santander), Ibagué (Tolima) y Soacha (Cundinamarca).

“No podemos aceptar que salir a trabajar, abrir un establecimiento, utilizar el transporte público o regresar al hogar después del anochecer sean actividades de alto riesgo. Tampoco podemos admitir que el comerciante incorpore la extorsión a sus gastos, que las familias abandonen los parques y que nuestros jóvenes crezcan aprendiendo cuáles son las calles que manda una banda delincuencial”, aseguró el mandatario entrante. Para De la Espriella, el control territorial se logrará a partir de “presencia, inteligencia, mando, tecnología, coordinación institucional y capacidad de permanecer en el terreno”.

“Ciudades que se tienen que enfrentar a una organización criminal, al miedo en las calles, a la extorsión, al hurto y al homicidio. La brigada garantiza un éxito inmediato porque son grupos de policías acompañados con todas las especialidades trabajando solamente en enfrentar extorsiones, hurto, organizaciones criminales”, señaló el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay.

Por otro lado, Alejandro Eder, el alcalde de Cali, especificó que será un complemento del trabajo de la fuerza pública y la Fiscalía. También señaló que tiene pensado al menos 69 operativos listos para ser realizados en diferentes zonas críticas en la capital vallecaucana.

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En el evento, el mandatario entrante anunció que el general en retiro Alejandro Barrera Peña será el nuevo director de la Policía Nacional durante el inicio de su gobierno. Además del general en retiro Norberto Mujica, será el subdirector de la Policía Nacional.

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