De la Espriella anuncia nuevos nombramientos para su gabinete desde empalme en Cundinamarca

El presidente electo Abelardo de la Espriella se reunió con los mandatarios de Cundinamarca en su empalme territorial. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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Después de varias semanas tomando decisiones en Barranquilla y en medio de su gira por el país, este jueves el presidente electo regresó a Bogotá para iniciar el octavo empalme regional desde Cundinamarca.

El jefe de Estado entrante, que ya pisó Norte de Santander, Casanare, Santander, Huila, Antioquia, Córdoba y Tolima. Su última cita fue en la localidad de Teusaquillo (Bogotá). En el Cubo de Colsubsidio, a las 11:30 a.m., se encontró con Jorge Rey, gobernador de Cundinamarca, y varios alcaldes de los 116 municipios que componen el departamento.

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“Las elecciones pasaron. Yo soy hoy el presidente de todos los pueblos de Colombia, incluyendo los 116 municipios de Cundinamarca. No habrá distingos de ninguna clase; no hay cuentas de cobro para aquellos municipios donde ganó el candidato perdedor. Toda Cundinamarca, sin excepción, tiene presidente con el Tigre”, señaló De la Espriella.

Señaló que el centralismo bogotano es tan poderoso que hay municipios de Cundinamarca que, pese a estar cerca de la capital, han permanecido lejos del gobierno central como las regiones más apartadas del país.

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Al evento también asistieron la gerente para las regiones, Valerie Lafaurie; así como los ministros del Interior designados Rodrigo Lara y el de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán.

Durante el encuentro, el mandatario entrante anunció que el municipio de Soacha hará parte del frente de seguridad nacional con las principales ciudades. Para el gobernador Rey, este anuncio combatirá la extorsión, el hurto callejero, a viviendas, a vehículos y a comercios que se presenta entre Bogotá y Soacha.

En el evento se conocieron nuevos nombramientos para el gabinete de la administración entrante. Entre ellos estarían Sandra Bessudo como directora de Parques Nacionales, Ricardo Ayerbe en la dirección de la Agencia Nacional de Infraestructura y Marco Acosta, quien asumirá la presidencia del Fondo Nacional del Ahorro.

Además, el ministro designado del Interior señaló que el proceso de elección de Contralor es autónomo, por eso le pidió a los partidos de gobierno las siguientes condiciones para apoyar a un candidato: “que no surjan acuerdos con el Pacto Histórico, que los partidos amigos y de gobierno escojan el mejor perfil, logrando consenso pensado únicamente en los intereses superiores de Colombia”.

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