El Congreso le caminará a De la Espriella, pero fuerzas de Uribe y Petro lo condicionarán

Gustavo Petro, Abelardo de la Espriella y Álvaro Uribe serán los protagonistas del debate político en los próximos cuatro años. Foto: El Espectador

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Al nuevo presidente le espera una odisea en un Congreso que llegó al Capitolio con un 60 % de legisladores nuevos, una bancada de gobierno con voces críticas en el interior y una oposición que tiene recorrido en su labor; un cóctel que vaticina las mareas por las que navegará Abelardo de la Espriella en los pasillos del Capitolio a partir del 7 de agosto. Y es que, a pesar de sus intenciones de gobernar en buena medida a partir de decretos, necesitará al Legislativo para varios de sus objetivos.

La nueva administración deberá maniobrar sus intenciones en el barco del Legislativo en momentos claves como la elección del nuevo contralor general de la Nación —una semana después de la posesión—, la de los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) planeada para septiembre y el trámite de sus proyectos bandera como el Plan de Desarrollo, el presupuesto general de la Nación, una reforma fiscal e incluso el posesionarse fuera de Bogotá, batalla que ya está dando.

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Y para llegar a ese punto, el nuevo gobierno tendrá la tarea de asegurar mayorías o aliados en las comisiones constitucionales que le interesan, principalmente la Primera, que toca temas constitucionales; la Tercera, que se ocupa de los asuntos fiscales, y la Séptima, centrada en salud, pensiones y trabajo. Las pujas por algunos asientos en estas corporaciones han evitado que se conozca a detalle su conformación; aunque El Espectador pudo conocer que el candidato favorito para presidir la Comisión Primera sería el senador de Salvación Nacional Enrique Gómez, el mismo que De la Espriella quería en un inicio para liderar el Senado.

En la Cámara, el orden es más claro. Pese a que el Pacto Histórico es el partido con más asientos en las siete corporaciones, la oposición no posee las mayorías. Un ejemplo de esto es la Comisión Primera, que cuenta con 39 asientos y de estos por lo menos 27 estarían con el nuevo gobierno. Según pudo conocer El Espectador, el próximo miércoles el pulso por la presidencia de esa corporación estaría en manos de José Jaime Uscategui.

Para ser más claros sobre la dominancia del nuevo gobierno en su luna de miel con el Legislativo, solo 11 sillas de esa comisión las tiene la oposición, con 10 del Pacto (una para el estatuto de oposición de Aida Quilcué) y una para la curul afro de Libres; el resto está dividido entre gobierno e independientes. Siete son del Centro Democrático; mientras La U, los conservadores, los liberales y las curules de paz contarán con tres asientos cada uno; por su parte Cambio Radical se quedó con dos. El resto de espacios correspondería a Salvación Nacional, Alianza Verde, ASI, Nuevo Liberalismo, Democráta y Colombia Renaciente, que tendrían una silla cada uno en esta comisión.

La mayoría de los partidos que cuentan con una representación pequeña aún siguen sin un rumbo claro en su posición frente al gobierno. Se espera que en las próximas semanas varias bancadas se reúnan para oficializar su declaratoria, mientras en la Alianza Verde se mantiene un debate entre ser independientes, con voces apoyando esta idea como la de Andrea Padilla, Eduardo Enríquez o “Jota Pe” Hernández. Al otro lado, Duvalier Sanchéz y Jaime Raúl Salamanca ven con mejores ojos estar desde la oposición.

Otras colectividades esperarán un poco más. Según le dijo el senador Manuel Virgüez (Mira) a este diario, su partido, que apoyó a De la Espriella en campaña, prefiere esperar hasta después de la posesión para tener una reunión con él o su ministro del interior designado, Rodrigo Lara, para que los escuche y luego tomar posición.

La continuidad de Lara en su cargo, sin siquiera haberse posesionado, se ha puesto en duda por algunos sectores tras la derrota de Alfredo Deluque en la elección a Presidencia de Senado, quien contaba con el guiño del mandatario entrante en medio de una alianza inédita entre el Pacto Histórico y el Centro Democrático por imponer al uribista Honorio Henríquez en ese cargo, un hecho que le demostró a De la Espriella la “rebeldía” del Legislativo y le recordó que solo tiene cuatro senadores que le serán fieles; el resto, que no pertenece a su proyecto político, serán leales a sus intereses de bancada.

Las tensiones entre el uribismo y el abelardismo serán un lugar común en los próximos cuatro años, pues no se ha apagado el incendio que generó la elección de Henríquez cuando congresistas como Rafael Nieto señalaron que no asistirían a una posesión en una guarnición militar, pues considera que “es una muy mala idea, es un muy mal mensaje, rompe una tradición republicana, pone contra las cuerdas a los militares, que estoy seguro no están de acuerdo tampoco con la propuesta”. En la misma línea, Iván Cepeda ha convocado un acto público y pacífico de desobediencia civil en Barranquilla al que asistirá la bancada del Pacto Histórico el próximo 7 de agosto, en paralelo a la posesión presidencial.

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Para el senador Hernán Cadavid, de la colectividad del expresidente Uribe, el apoyo de su bancada al gobierno entrante será condicional, pues asegura que tendrán sus “propias posturas sobre temas del país”. Además, señaló que algunos sectores del gobierno entrante deben entender “que el Centro Democrático no es su adversario. Los que asesoran o le hablan con insidia al presidente para que nos destruya están equivocados. Lo que tiene que hacer el gobierno es concentrarse y pensar que nosotros somos sus aliados y no somos sus enemigos. (...) El adversario es una oposición que tendrán muy organizada al frente”.

Las críticas a la forma en que Lara ha manejado las relaciones con el Legislativo vienen desde sus propias filas, donde mencionan que los acuerdos logrados por los compromisarios de los partidos la semana pasada no consiguieron darle tanto poder al gobierno como esperaban. A pesar de esto, fuentes cercanas al nuevo gobierno señalan que, por lo pronto, el mandatario lo respaldaría.

En las filas de Salvación Nacional hay poca comunicación entre el ministro designado y los congresistas de esas bancadas. Uno de ellos le dijo a El Espectador que el enlace con el presidente electo era Nicolás Gómez, pero tras asumir la jefatura de despacho, esta distinción debía pasar a Lara.

El pasado miércoles, el gobierno tuvo su primera victoria al lograr aprobar en el Senado la proposición para posesionarse el próximo 7 de agosto en el Cauca, la misma que parece contar con las mayorías en la Cámara. A pesar de esto, una distancia con el legislativo podría costarle en batallas que se vendrán para el gobierno en el Congreso con una oposición que será liderada desde afuera por Gustavo Petro, quien como expresidente utilizará sus números en el Capitolio —especialmente con una comisión de Acusación que tendrá cinco para el Pacto Histórico— y su experiencia en la oposición para frenar las intenciones de De la Espriella en una coalición de gobierno que ha mostrado ser maleable.

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La primera batalla que enfrentará De la Espriella será la elección al Contralor general de la Nación que reemplazará a Carlos Hernán Rodríguez, pues De la Espriella no cuenta con un candidato cercano; por eso deberá elegir un favorito entre los 10 elegibles —a pesar de la demanda que intentaba reiniciar el proceso para dejar a un ungido del mandatario electo— que la próxima semana tendrán una audiencia pública ante Cámara y Senado para ser elegidos el 12 de agosto con una mayoría absoluta en el pleno.

La delantera hasta el momento la tiene Carlos Mario Zuluaga, vicecontralor general, quien asumió el cargo en un momento en que la elección de Rodríguez fue tumbada; además, este tuvo el mejor puntaje en el examen de conocimiento para el cargo. También suenan el personero de Bogotá, Andrés Castro, quien tiene el guiño del actual contralor, además del secretario de la Comisión Sexta del Senado, Jorge Eliécer Laverde, el mismo que envió a su equipo a repartir libros que contenían la Ley Quinta —la que rige el Legislativo— a la sesión del Senado el pasado miércoles.

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En el sonajero también están Luis Enrique Abadía, contralor encargado y contralor delegado para la gestión pública; así como la excontralora delegada para economía, Ana Elena Monsalvo, quien aparecía como coordinadora en el equipo de empalme del Ministerio de Hacienda de De la Espriella. Pese a que estos son los favoritos, en los pasillos del Capitolio no hay nada escrito y varios parlamentarios le dijeron a este diario que todo podría reescribirse cuando uno de ellos cuente con la bendición de De la Espriella.

Pese a que estos son los favoritos, en los pasillos del Capitolio no hay nada escrito y varios parlamentarios le dijeron a este diario que todo podría reescribirse cuando uno de ellos cuente con la bendición de De la Espriella.

El siguiente pulso que deberá ser mediado por el Congreso es la elección de los 9 magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), que será repartido por medio de una operación que da una silla por cada 33 congresistas que tenga un partido solo o en coalición. Bajo estos cálculos, el Pacto Histórico en alianza con los verdes llegaría a tres asientos, que sonarían para estar en manos de figuras como Alirio Uribe e Inti Asprilla. Otro partido que tendría dos asientos en ese tribunal es el Centro Democrático, que tiene entre su ramillete a Amalia Salgado, quien fue cónsul en Houston durante el gobierno Duque; Nubia Estella Martínez, exdirectora de ese partido; y Edgar Barraza, jurídico de la colectividad.

Los otros cuatro asientos deberán ser entregados a los liberales y los conservadores, que contarían con una silla cada uno, mientras los dos sobrantes esperan ser conseguidos por el “Crusmi”, una alianza entre Cambio Radical, La U, Salvación Nacional, Creemos y Mira. Esas matemáticas serán confirmadas en septiembre por el Congreso cuando renueve el tribunal electoral que regula a los partidos políticos en el país.

Pero el pulso que más expectativas le genera al gobierno es el de sus proyectos propios, especialmente la reforma tributaria que presentarán en septiembre, que según el ministro designado Miguel Gómez, buscará “impulsar el crecimiento económico y fortalecer la confianza en el país”. Por eso buscarán tener mayorías en las comisiones terceras e imponerse en la puja de esas corporaciones. Otros proyectos clave serán una reforma al sistema de salud, el Plan de Desarrollo y su presupuesto general; por lo que buscan mayorías en la séptima y la primera.

A pesar de esto, en palabras de Lara, la agenda legislativa del nuevo gobierno será muy “escueta”, pues no se consideran grandes reformistas, y para De la Espriella en el país “hay demasiadas leyes”. En la misma línea va Germán Calderón, quien fue designado para dirigir la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Desde su cuenta de X, mencionó que “el presidente de la República tiene la facultad de proferir decretos con fuerza material de ley (...) Esto quiere decir que serán pocas las leyes que tendrán que tramitarse en el Congreso, porque ya casi todas las que se necesitan están configuradas y lo que se deberá hacer es derogar los decretos del gobierno saliente”.

De hecho, el mismo mandatario mencionó que el mismo 7 de agosto expedirá 90 decretos, de los cuales se conoce poco. Hasta el momento, solo se augura un desmonte de la política de Paz Total a partir de decretos que reestructuren entidades relacionadas con la paz para que sus funciones queden bajo el Comisionado Nacional de Seguridad; transformar la Consejería de las Regiones en una gerencia para las regiones; así como regresar a la aspersión aérea con drones para cultivos ilícitos a partir de bioherbicidas y los bombardeos a grupos armados. Y buscaría una emergencia económica, un plan de choque por el sistema de salud, así como derogar algunas directrices del gobierno Petro.

Los próximos cinco meses serán una franja en la que De la Espriella se medirá ante el Congreso con pocas iniciativas legislativas, pero muchos dardos desde su bancada y la oposición.

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