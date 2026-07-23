Presidente electo se refirió al debate que tiene el Congreso para su posesión presidencial

El presidente electo Abelardo de la Espriella dio su discurso del 20 de julio desde Medellín. Foto: Gobernación de Antioquia

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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, se refirió a la discusión que sigue en trámite en el Congreso de la República para trasladar su posesión del próximo 7 de agosto a una sede diferente a Bogotá. El futuro mandatario celebró el primer paso que dio el Senado y señaló que, de tener el favor del pleno Legislativo, la celebración se realizará en Popayán.

“La democracia está hablando”, dijo en primera instancia De la Espriella a modo de celebración inicial sobre la votación en el Senado. Según manifestó el presidente electo, “la colaboración armónica entre los poderes públicos empieza por entender que la política importante y grande es la que resuelve los problemas de la gente pobre, las angustias de los más necesitados”

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Acto seguido habló de “el Acuerdo sobre lo Fundamental”, una frase ligada a las políticas de Laureano Gómez, de las que dijo, “le he planteado al país: seguridad, salud, lucha contra la corrupción, descentralización, educación, oportunidades para los jóvenes, un Estado pequeño y eficiente, entre otros temas. Todo lo que esté por fuera de lo anterior pertenece a la órbita de la política menor”.

Y es que en la Cámara Alta el primer paso para el traslado de ese acto ya fue aprobado. Con 55 votos a favor el Senado respaldó una proposición presentada por Enrique Gómez, de Salvación Nacional, en la que se proponía llevar la sesión del 7 de agosto al departamento del Cauca. Es decir, esa propuesta pide que la sesión especial del Congreso de esa jornada se realice por fuera de la sede habitual en el Capitolio Nacional.

Ahora bien, esa propuesta tendrá que ser respaldada por las mayorías en la Cámara. La propuesta ya fue presentada, también en Salvación Nacional. Desde el Pacto Histórico ya hay señalado que existirá una oposición a la medida, aludiendo, entre otros, los costes de traslado de las comitivas.

En ese sentido, el presidente ya afirmó que la posesión serían en Popayán, capital de la que dijo es “la Casa de los Héroes de la Patria”. Señaló, en ese sentido que: “La grandeza de los símbolos, del nuevo orden y del debate constructivo empieza a dar sus frutos: acuerdos por la Patria, acuerdos para los ciudadanos. Vamos a recuperar la soberanía y a hacerlo de la mano de la Constitución y la ley”.

¿Se puede hacer la posesión en el Cauca?

De acuerdo a los conceptos emitidos por el Congreso, se requiere que tanto el Senado como la Cámara aprueben sesionar ese 7 de agosto por fuera de Bogotá. Ahora bien, la intención inicial de realizar la posesión en una guarnición militar. Esa decisión recaería en el presidente saliente, Gustavo Petro, quien remarca su posesión como “el jefe supremo de las Fuerzas Militares”.

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No obstante, dentro de la petición extendida por Salvación Nacional y que ya aprobó el Senado no se ha propuesto realizar el acto en una guarnición militar. Es más, ese punto fue la manzana de la discordia en el Senado, razón por la que sectores independientes como algunos congresistas del Partido Verde o la senadora Jennifer Pedraza impulsan un texto en el que se impida realizar el acto en una instalación castrense para, según dicen, “no politizar” a las Fuerzas Armadas.

Además, en relación al debate de los costes, el senador Enrique Gómez Martínez, dijo que resulta “un argumento malintencionado”. “esos cuestionamientos son vanos, son inútiles, son acomodados e hipócritas. Cada vez que este Congreso sesiona, que es un Congreso de regiones conformado por gente de todo el país, adivine, para cada sesión hay que traer a los senadores y representantes de sus lugares de residencia. Esta operación es exactamente equivalente a lo que se hace aquí todas las semanas del período de sesiones ordinarias”.

Además, Gómez dijo que “las comitivas de los invitados y los dignatarios internacionales han sido notificadas de la intención del presidente e insisto, esto es un gesto de descentralización, de preocupación por todos los territorios de Colombia entregados a la violencia en el gobierno de Gustavo Petro, y los mandatarios internacionales entienden eso y confían ciegamente en la capacidad de la fuerza pública colombiana de asegurar su seguridad en cualquier esquina del territorio nacional. Porque eso también está implícito aquí”.

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