¿Cuánto costó la posesión del presidente Gustavo Petro en agosto de 2022?

Presidente de Colombia durante su discurso de investidura, en la Plaza Bolívar de Bogotá. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, ya tiene el visto bueno del Senado y espera el de la Cámara para posesionarse en algún lugar del Cauca. Además, él y sus alfiles insisten en la posibilidad de realizar toda la ceremonia en una guarnición militar, punto que ha generado intensos debates.

Además de las críticas en torno a la necesidad de mantener el carecer civil del acto, desde la oposición han remarcado que mover todo el acto de toma de juramento fuera de Bogotá implicará costos millonarios. Varios congresistas del Pacto Histórico señalaron que se deberán contratar vuelos para todo el Legislativo, expresidentes, cientos de funcionarios y el cuerpo diplomático. Esto además del costo de la logística y seguridad en el terreno.

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La discusión se ha remontado incluso a la posesión del presidente Gustavo Petro, realizada el 7 de agosto de 2022. En esa oportunidad, el acto se llevó a cabo, como es usual, en la Plaza de Bolívar, frente al Capitolio, pero también se incurrieron en gastos. De hecho, solo ese evento generó un contrato millonario firmado por la Presidenta y la empresa Plaza Mayor Medellín.

De acuerdo con los registros oficiales de ese contrato, todo el evento de transmisión de mando generó costos cercanos a los COP 3.500 millones, cerca de COP 280 millones más de lo que costó la posesión de Iván Duque. En ambos casos, fue la firma Plaza Mayor la encargada de la logística.

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En su momento, figuras de oposición a la izquierda cuestionaron los gatos. Daniel Briceño, hoy representante a la Cámara del Centro Democrático, aseguró que además del gasto logístico se incurrió en otro mediático, con un contrato de COP 1.500 millones con RTVC. “¿Cuántos mercados se pueden comprar con este dinero?”, cuestionó en su momento Briceño, hoy parte de una bancada que mayoritariamente apoya el traslado de la toma de juramento al Cauca.

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