Así se mueve De la Espriella para convertir a Barranquilla en su centro de operaciones

Abelardo de la Espriella fue el ganador de la segunda vuelta presidencial y celebró desde Barranquilla. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Abelardo de la Espriella termina de ultimar sus detalles para convertir a Barranquilla (Atlántico) en la sede alterna de la Presidencia; por eso una de sus primeras medidas es empezar a ultimar detalles para las evaluaciones correspondientes para que el antiguo edificio de la Aduana se convierta en la nueva sede de gobierno.

El alcalde de la ciudad, Arturo Char, señaló que este anuncio tiene una carga simbólica, sino que además representa una descentralización del poder. Aseveró que la decisión se oficializaría en los próximos días, dado que el presidente electo deberá expedir las órdenes una vez se haya posesionado. El círculo político del mandatario local apoyó la candidatura del nuevo presidente en la segunda vuelta.

Puede interesarle: De la Espriella asegura las mayorías en el Congreso: así se mueven los partidos

De hecho, su oficina de abogados en la capital del Atlántico se ha convertido en su centro de operaciones para adelantar los consejos de ministros con sus designados, mismo que tendrá su segunda edición este 18 de junio en la tarde. Desde allí también adelanta su agenda privada y tiene reuniones privadas.

A pesar de intentar que la ciudad donde habita sea una sede alterna de la Presidencia y haya recibido los resultados en puntos icónicos como el Malecón del Río o la Ventana al mundo, de los 1,2 millones de barranquilleros que pueden votar, solo 309.640 se decantaron por el nuevo presidente, mientras 375.226 estuvieron del lado contrario.

El Espectador recorrió las calles de esta ciudad en busca de conocer las emociones de los barranquilleros frente a la figura de Abelardo de la Espriella. Puede conocer más detalles sobre las visiones en este especial en video:

Desde La Ventana al Mundo, el lugar donde el presidente electo dio su primer discurso aquel domingo, cientos de simpatizantes esperaron al presidente electo. Entre ellos estaba Samuel Gómez, quien vino acompañado de su hijo, el pequeño Agustín, a quien vistió con un traje de tigre; le dijo a este diario que su motivo de asistir era “celebrar una nueva esperanza para Colombia”.

Al caminar las calles de La Playa, uno de los corregimientos donde Iván Cepeda consiguió más votos, Eduardo Ojeda, quien a sus 72 años subsiste de trabajo, votó por Iván Cepeda con la esperanza de continuar el proyecto del presidente Petro, y contó cómo fueron los momentos tras conocer la derrota de su candidato.

Conozca más: Barranquilla se parte en dos: de las caravanas del “tigre” a la tusa cepedista

“Un silencio, hermano. Qué vaina tan rara en la playa. Y cuando ellos llegaron allá me dijeron ‘Oye, la playa le está pasando lo mismo que Sabanalarga’, que estaba todo en silencio sobre la supuesta ganancia del presidente ese que nos metieron ahí, el tigre. [...] Estamos tristes de sobremanera, porque muchas personas [piensan en] lo que nuestro presidente logró, me preocupa”, le dijo Eduardo a El Espectador.

A semanas de la posesión de De la Espriella como el “presidente costeño”, su estrategia de convertir a la capital del Atlántico en su centro de operaciones no le sumó votos en el Caribe, pero sí réditos en su narrativa de gobernar desde las regiones al iniciar sus primeras decisiones desde su Barranquilla. Mientras en la otra cara de la ciudad la tusa por la derrota de Cepeda continúa, aunque ahora con miras de una reorganización para tener el poder local en las elecciones próximas, con la esperanza de tener un alcalde de izquierda en este siglo.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.