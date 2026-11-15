Gobierno cumplió 100 días: así se movió en seguridad, salud, economía y reconstrucción
El presidente Abelardo de la Espriella se posesionó en Cali y enfrentó su primera crisis en los tres primeros días de su gobierno: el terremoto del 10 de agosto. Atender esa crisis se convirtió en prioridad, pero también tomó decisiones clave en materia de salud, seguridad y crisis fiscal. En medio de eso, su relación con el Congreso estuvo llena de altos y bajos, una de esas discusiones cobró la cabeza de un ministro. Así le fue.
Comentarios
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Sebastián(62894)•Hace 11 minutos100 "milagros" dolorosos
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Viejito Senil(zl7ku)•Hace 1 horaGobierno? Tenemos a un bufón y estos cien días no ha mostrado más que payasadas y show.
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Juan(23800)•Hace 1 horaVa a llorar los 8 años o va a descansar en diciembre . Jajajaja
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Angel(97891)•Hace 1 horaque informe mas baboso.. una sola mirada
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jorge enrique(n4ezo)•Hace 2 horasCien días de payasadas