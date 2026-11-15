 

Gobierno cumplió 100 días: así se movió en seguridad, salud, economía y reconstrucción

El presidente Abelardo de la Espriella se posesionó en Cali y enfrentó su primera crisis en los tres primeros días de su gobierno: el terremoto del 10 de agosto. Atender esa crisis se convirtió en prioridad, pero también tomó decisiones clave en materia de salud, seguridad y crisis fiscal. En medio de eso, su relación con el Congreso estuvo llena de altos y bajos, una de esas discusiones cobró la cabeza de un ministro. Así le fue.

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María José Barrios Figueroa

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Camilo Andrés Suárez Riaño

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Comentarios
  • Sebastián(62894)Hace 11 minutos
    100 "milagros" dolorosos
  • Viejito Senil(zl7ku)Hace 1 hora
    Gobierno? Tenemos a un bufón y estos cien días no ha mostrado más que payasadas y show.
  • Angel(97891)Hace 1 hora
    que informe mas baboso.. una sola mirada
  • jorge enrique(n4ezo)Hace 2 horas
    Cien días de payasadas
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