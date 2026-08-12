Esta es la emergencia económica que declarará Abelardo de la Espriella por terremoto

Abelardo de la Espriella en el Palacio de San Carlos. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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Desde el Palacio de San Carlos, el presidente Abelardo de la Espriella anunció un estado de emergencia económica, social y ecológica que buscará crear un fondo para traer ayudas internacionales y contempla medidas de reactivación económica en varios departamentos.

La propuesta del presidente Abelardo de la Espriella a través de su estado de emergencia económica es poder crear el “fondo milagro”, que canalizará los aportes nacionales e internacionales, los cuales se destinarán a la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos afectados por el sismo.

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También contemplará medidas de reactivación económica que estimulen la inversión, reduzcan los obstáculos para el desarrollo de proyectos y generen empleos en las zonas afectadas. Entre las medidas estarán alivios temporales como el pago de servicios públicos para las familias damnificadas por parte del gobierno, subsidios de arrendamientos a quienes perdieron sus viviendas, medidas de alivio tributario, apoyos económicos a familias vulnerables y mecanismos de respaldo a comerciantes y pequeños empresarios afectados por el terremoto.

Aseguró que esta decisión de declarar un estado de emergencia económica se toma en un momento de crisis fiscal, debido a que se encuentran “en el más alto nivel de endeudamiento, una estrechez total de recursos en tesorería y un presupuesto público desfinanciado.

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En compañía de la primera dama, Ana Lucía Pineda, entregó un nuevo balance de la crisis desatada por el terremoto del pasado lunes. “Es una tragedia de gran dimensión (…) nos debemos unir bajo una misma bandera”, aseguró el jefe de Estado. En el balance del mandatario, señaló que hasta el momento hay 25.872 familias afectadas, 265 personas fallecidas, 3.494 heridos y 496 desaparecidos, que serán la prioridad durante la emergencia.

La primera dama, Ana Lucía Pineda, señaló que desde su puesto se ha mantenido en contacto con las gestoras sociales de los departamentos afectados a través de su campaña “Colombia, un solo corazón”. También informó que ya han recibido 1.500 toneladas de alimentos y ayuda humanitaria. Agregó que han distribuido cerca de 120.000 litros de agua en las regiones más afectadas.

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