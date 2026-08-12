Restrepo y Lara estarán en Buenaventura y Quibdó coordinando acciones por terremoto

Vicepresidente José Manuel Restrepo y ministro del Interior, Rodrigo Lara. Foto: Archivo Particular

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En medio de la emergencia por el terremoto de magnitud 7,4 que dejó cientos de muertos y heridos alrededor de todo el Suroccidente y el Eje Cafetero, el vicepresidente José Manuel Restrepo, junto al ministro del Interior, Rodrigo Lara, inician una gira por el Pacífico colombiano. Iniciarán en varios municipios del Chocó y luego viajarán a Buenaventura.

En la tarde de este miércoles 12 de agosto, ambos funcionarios salieron junto a Tatiana Céspedes Arboleda, la esposa del vicepresidente. Desde sus redes sociales, Restrepo anunció esta gira para atender las necesidades de los territorios; se hace “por instrucción del presidente Abelardo De La Espriella, vamos a estar donde la gente nos necesita, escuchando a las familias, evaluando las afectaciones y acelerando las ayudas y soluciones”.

Desde Chocó adelantan un Puesto de Mando Unificado en ese departamento junto a las autoridades locales para evaluar las afectaciones y acelerar la recuperación de vías e infraestructura. En un inicio esperaban llegar a Buenaventura, pero por condiciones climáticas cambiaron su rumbo a Quibdó. Se espera que mañana recorran más municipios de ese departamento y luego salgan rumbo al puerto del Pacífico.

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“Tenemos que ir a todos los territorios de Colombia que han sido afectados a dialogar con los alcaldes. Es un compromiso de un gobierno como el de Abelardo de la Espriella, comprometido con las regiones. Después de eso vamos a estar en otros municipios del Chocó; claro que estaremos en Quibdó, pero también en los municipios más afectados del departamento”, agregó Restrepo frente a su viaje al Pacífico.

Lara recordó que ambos estuvieron a cargo de la crisis en el Eje Cafetero, pues el ministro estuvo al frente de Pereira y el vicepresidente de Caldas; por eso su siguiente parada será “revisar la situación de los municipios donde hubo menos muertos, pero sí muchos daños materiales”.

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Su principal tarea fue dotar de rescatistas, comida y carpas a las comunidades. Y ahora se encargarán de revisar las estructuras de los edificios públicos, los colegios y los daños materiales en los municipios más pequeños.

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