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Restrepo y Lara estarán en Buenaventura y Quibdó coordinando acciones por terremoto

El vicepresidente José Manuel Restrepo, junto al ministro del Interior, Rodrigo Lara, inician una gira por el Pacífico colombiano para atender las necesidades provocadas por el terremoto de magnitud 7,4 que afectó varios departamentos de esa región. La primera parada será Quibdó; luego se movilizarán hacia Buenaventura para impulsar nuevas acciones desde ese territorio.

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Redacción Política
12 de agosto de 2026 - 10:19 p. m.
Vicepresidente José Manuel Restrepo y ministro del Interior, Rodrigo Lara.
Vicepresidente José Manuel Restrepo y ministro del Interior, Rodrigo Lara.
Foto: Archivo Particular
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En medio de la emergencia por el terremoto de magnitud 7,4 que dejó cientos de muertos y heridos alrededor de todo el Suroccidente y el Eje Cafetero, el vicepresidente José Manuel Restrepo, junto al ministro del Interior, Rodrigo Lara, inician una gira por el Pacífico colombiano. Iniciarán en varios municipios del Chocó y luego viajarán a Buenaventura.

En la tarde de este miércoles 12 de agosto, ambos funcionarios salieron junto a Tatiana Céspedes Arboleda, la esposa del vicepresidente. Desde sus redes sociales, Restrepo anunció esta gira para atender las necesidades de los territorios; se hace “por instrucción del presidente Abelardo De La Espriella, vamos a estar donde la gente nos necesita, escuchando a las familias, evaluando las afectaciones y acelerando las ayudas y soluciones”.

Desde Chocó adelantan un Puesto de Mando Unificado en ese departamento junto a las autoridades locales para evaluar las afectaciones y acelerar la recuperación de vías e infraestructura. En un inicio esperaban llegar a Buenaventura, pero por condiciones climáticas cambiaron su rumbo a Quibdó. Se espera que mañana recorran más municipios de ese departamento y luego salgan rumbo al puerto del Pacífico.

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“Tenemos que ir a todos los territorios de Colombia que han sido afectados a dialogar con los alcaldes. Es un compromiso de un gobierno como el de Abelardo de la Espriella, comprometido con las regiones. Después de eso vamos a estar en otros municipios del Chocó; claro que estaremos en Quibdó, pero también en los municipios más afectados del departamento”, agregó Restrepo frente a su viaje al Pacífico.

Lara recordó que ambos estuvieron a cargo de la crisis en el Eje Cafetero, pues el ministro estuvo al frente de Pereira y el vicepresidente de Caldas; por eso su siguiente parada será “revisar la situación de los municipios donde hubo menos muertos, pero sí muchos daños materiales”.

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Su principal tarea fue dotar de rescatistas, comida y carpas a las comunidades. Y ahora se encargarán de revisar las estructuras de los edificios públicos, los colegios y los daños materiales en los municipios más pequeños.

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Por Redacción Política

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Enrrique(25171)Hace 1 hora
Qué vida ! .... la del pobre Lara ( Rodrigo , q.e.p. no d. ) . Primero lo asesina Pablo Escobar, y luego su Jr. se le baja los min interiores a los herederos del cartel de cali y a sus defensores "The White Powder Lawyers" con su máximo cabecilla alias "dumi-tigre" . Hoy reza y se arrodilla junto al narco pastor C. Alonso Sucio .
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